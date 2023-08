L’IA générative est dès à présent un secteur florissant

Dans sa recherche des cinquante entreprises les plus pertinentes développant de l’IA générative, le cabinet d’études de marché CBInsights a déjà découvert une mini-industrie aux ramifications particulièrement vastes. Avec un éventail d’applications et de solutions étoffées ciblant un objectif très spécifique.

Midjourney et ChatGPT sont entre-temps bien connus, mais les 14,1 milliards de dollars (12,8 milliards d’euros) qui, selon CBInsights, ont cette année déjà été investis dans des entreprises proposant de l’IA générative, ne se contentent pas d’affluer vers des applications ‘sexy’ en vue de faciliter la création de rapports d’étudiants, la réalisation d’images et de vidéos burlesques ou l’imitation de la voix d’un chanteur célèbre. L’IA générative, le type d’intelligence artificielle qui produit du nouveau contenu, touche aussi une vaste gamme d’applications et de secteurs économiques, comme il ressort du Generative AI 50 de l’agence d’études de marché.

Applications très spécifiques

Dans cette liste des cinquante jeunes pousses genAI les plus prometteuses, on trouve par exemple déjà seize entreprises qui proposent des applications sectorielles très spécifiques. Comme dans l’enseignement, où des firmes telles qu’Ello apprennent aux enfants à mieux lire grâce à la saisie vocale. Ou dans les soins de santé, où des acteurs comme Navina aident les professionnels à distinguer rapidement la forêt à travers les arbres au niveau des données brutes des patients provenant de plusieurs sources. Ou encore dans la biotechnologie, où Cradle aide à découvrir plus rapidement de nouvelles protéines à l’aide de l’intelligence artificielle prédictive.

Quant à la jeune pousse d’IA Harvey, elle introduit de l’innovation dans le secteur juridique en aidant les bureaux d’avocats à parcourir des textes juridiques complexes et des précédents. Pour sa part, Augmenta automatise le partage du processus de conception de bâtiments, alors que Tavus permet aux entreprises d’envoyer du marketing vidéo ultra-personnalisé aux clients.

Pas qu’OpenAI

Mais en terrain découvert également, il y a déjà nettement plus d’entreprises que simplement OpenAI, qui proposent des outils de développement, selon CBInsights: tel est le cas par exemple de concurrents comme Hugging Face et Cohere. Et avec des outils comme Diffblue, programmer dans un langage de script tel que Java devrait devenir un jeu d’enfant.

Avec sa récente phase d’investissement de 10 milliards de dollars (9,1 milliards d’euros), OpenAI a déjà recueilli le plus important montant de capital-risque au cours des premiers mois de cette année. Viennent ensuite Inflection (interfaces homme-machine pilotées par l’IA) avec 1,3 milliard de dollars (1,18 milliard d’euros) et la firme de recherche en intelligence artificielle Antrhopic (850 millions de dollars ou 774 millions d’euros).