L’IA de la société-mère de Facebook doit rendre les publicités plus efficientes

Meta Platforms, la société-mère de Facebook et d’Instagram, sort un outil destiné à rendre les publicités plus ciblées et efficientes au moyen de l’IA.

L’AI Sandbox, comme il s’appelle, proposera différents textes et illustrations d’arrière-plan pour les divers groupes-cibles d’annonceurs. L’outil adaptera aussi automatiquement les images, afin qu’elles conviennent aux plates-formes des médias sociaux. La technologie se trouve à présent en phase de test et sera plus largement disponible en juillet.

Meta Lattice

De plus, l’entreprise a présenté Meta Lattice. Cette IA utilise davantage de données pour déterminer à un stade précoce le succès des publicités. Selon Meta, l’IA a durant le phase de test sensiblement amélioré sur Instagram les performances des annonceurs. Avec ces nouveaux outils, l’entreprise espère réagir à l’important besoin d’une nouvelle technologie IA chez les publicitaires et des entreprises.

La croissance de Meta était depuis longtemps déjà sous pression à cause du recul des rentrées publicitaires. L’entreprise s’est vu obligée de se renouveler dans le domaine des publicités numériques. Au cours des trois derniers mois, elle a, après trois trimestres de perte consécutifs, enregistré une hausse de ses revenus grâce aux annonces numériques.

En cette période économique difficile, beaucoup d’entreprises semblent préférer consacrer leur budget publicitaire à des annonces via Facebook et Instagram plutôt que d’expérimenter quelque chose de nouveau. Et Meta paraît en tirer profit. Pour le trimestre en cours, l’entreprise table sur une nouvelle croissance.