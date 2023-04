L’exclusion italienne de ChatGPT sera-t-elle suivie dans d’autres pays européens?

L’exclusion temporaire de ChatGPT en Italie semble inspirer les régulateurs d’autres pays européens.

Après la décision prise par l’Italie d’interdire temporairement ChatGPT, d’autres pays européens examinent la possibilité de prendre éventuellement des mesures (plus dures) pour baisser le ton des chatbots populaires et/ou de coordonner ce type d’action. Les régulateurs de la confidentialité en France et en Irlande ont déjà pris contact avec leur homologue italien pour en savoir plus sur les motivations de l’interdiction. L’Allemagne emboîterait aussi le pas à l’Italie en bloquant ChatGPT par souci de la sécurité des données. Voilà ce qu’explique le Commissaire allemand à la protection des données au journal allemand Handelsblatt. ‘Nous suivons le régulateur italien’, déclare aussi un porte-parole du Commissaire irlandais à la protection des données à l’agence de presse Reuters. Et d’ajouter aussitôt que dans cette affaire ‘il y aura une collaboration avec l’ensemble des autorités de protection des données de l’UE’. Quant au régulateur espagnol, il n’exclut pas une enquête à l’avenir. En Suède, le régulateur de la confidentialité ne voit pas d’objection dans une interdiction de ChatGPT, mais il n’a pas encore pris contact avec son pendant italien.

En général, ce sont du reste surtout les différents commissaires européens de la confidentialité qui prônent une réglementation plus stricte à propos de l’utilisation de l’AI générative telle ChatGPT: au niveau gouvernemental, l’appel à une réglementation, voire à une exclusion est nettement moindre. Toujours selon Reuters, qui cite une source souhaitant garder l’anonymat, l’action du régulateur italien la semaine dernière était surtout destinée à installer un dialogue avec OpenAI. A cet égard, l’Italie a fait chou blanc, car OpenAI n’a pas encore réagi, selon la source. Par contre, OpenAI a bien mis ChatGPT hors ligne en Italie.

Quoi qu’il en soit, l’Europe est en plein débat à propos de l’AI générative telle ChatGPT. Les parlementaires européens ne sont pas d’accord sur le contenu et la portée de l’EU AI Act. Cet Artificial Intelligence Act a comme objectif de réguler l’intelligence artificielle, mais d’autre part aussi de continuer de déterminer la position de l’UE sur l’AI. Les esprits critiques craignent qu’une réglementation trop poussée restreigne la puissance d’innovation de l’Europe. Le Parlement européen doit faire connaître son avis sur le dossier d’ici le mois de mai. S’ensuivront d’autres négociations avec le Conseil et la Commission européenne.