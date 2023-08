Les chefs d’entreprise européens pensent massivement que l’IA générative affectera de nombreuses fonctions

Une nouvelle étude montre que pas moins de 92 pour cent des chefs d’entreprise européens s’attendent à ce que divers emplois au sein de leur organisation soient impactés par l’IA générative. Selon les personnes interrogées, les fonctions d’analyse de données, de communication, d’administration et de finances seront tout particulièrement affectées par la nouvelle technologie.

L’introduction d’outils d’IA générative, tels que ChatGPT, n’est cependant pas toujours considérée comme une menace par les chefs d’entreprise européens. Au contraire, plus de la moitié des personnes interrogées (52 pour cent) citent l’amélioration de la productivité des employés comme la principale raison de l’adoption de la technologie au cours des trois prochaines années.

Soucis de sécurité

Les autres principaux facteurs sont l’amélioration du service à la clientèle (44 pour cent) et l’automatisation des flux de travail au sein de l’organisation (39 pour cent). Environ 28 pour cent des personnes interrogées s’attendent à ce que les fonctions des analystes et des chercheurs dans le domaine des données soient les plus touchées par l’arrivée de l’IA générative.

Pourtant, les chefs d’entreprise s’inquiètent également de l’IA générative. C’est ainsi que 49 pour cent d’entre eux citent ‘la sûreté et la sécurité’ comme principal point d’attention entourant la mise en œuvre de la technologie, suivis par la qualité et le contrôle (43 pour cent) et le respect des lois et réglementations (37 pour cent). Parallèlement, 72 pour cent des organisations européennes auraient élaboré, voire implémenté des politiques et des stratégies liées à l’IA générative, ou seraient en train de le faire.

L’enquête a été commanditée par le consultant informatique Insight Enterprises et exécutée par The Harris Poll auprès de professionnels au niveau directorial ou à un niveau encore supérieur dans des entreprises de plus de 1.000 employés.