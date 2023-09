Les auteurs sur Amazon ne pourront plus publier ‘que’ trois livres par jour

Il s’agit d’une mesure visant à lutter contre un flot de livres générés par l’IA.

La nouvelle règle sera mise en œuvre sur la plate-forme Kindle Direct Publishing d’Amazon. Elle permettra aux auteurs de publier leurs propres livres en ligne pour un public assez large. Cette règle fait suite à un afflux de nouvelles publications, dont on soupçonne qu’elles auraient été générées par l’IA. Selon la nouvelle règle, les ‘auteurs’ seront désormais limités à trois nouveaux livres par jour. Auparavant, il n’y avait pas de limite. Le nombre pourra également être ajusté ‘si nécessaire’, selon Amazon.

A dire vrai, ‘trois livres par jour’, cela demeure un chiffre irréaliste pour des œuvres écrites par un humain, mais le fait est que les livres générés par l’IA sont clairement autorisés sur Amazon. Dans un communiqué, le détaillant en ligne déclare qu’il ‘surveille activement l’évolution rapide de l’IA générative et son impact sur la lecture, l’écriture et l’édition’. Toujours selon Amazon, très peu d’éditeurs seront impactés par la mesure.

Afflux

Ces dernières semaines, plusieurs rapports ont fait état de livres générés par l’IA sur Amazon. C’est ainsi que l’écrivaine Jane Friedman a vu son nom apparaître sur des livres qu’elle n’avait pas écrits. Certains éditeurs gagneraient également de l’argent en générant et en vendant massivement des livres sur tous les sujets possibles. Ils n’ont généralement pas une très bonne réputation. Il a été par exemple conseillé début septembre aux cueilleurs de champignons amateurs de se tenir à l’écart de nouveaux guides consacrés à ce passe-temps. Une série de guides de cueillette générés par l’IA contiendraient en effet de graves erreurs et pourraient orienter les apprentis-cueilleurs vers des champignons vénéneux.

Amazon même tente plus ou moins de sauver sa réputation en introduisant des règles, selon lesquelles un éditeur doit indiquer si un livre a été généré ou non par l’IA, ou écrit avec ‘l’aide de l’IA’, par exemple lors de la rédaction et de la correction. On ignore comment Amazon vérifie ces affirmations.