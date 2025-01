Le WEF: ‘Des millions d’emplois disparaîtront au cours des 5 prochaines années à cause de l’IA’

Des millions de personnes dans le monde perdront leur emploi d’ici 2030 en raison de l’essor de l’intelligence artificielle (IA) et des robots. Mais cette technologie créera également des millions de nouveaux jobs, selon une étude internationale du World Economic Forum (WEF).

Les chercheurs estiment qu’environ un tiers de tous les travaux seront encore entièrement réalisés par des humains d’ici 2030. La technologie, elle, effectuera plus d’un tiers du travail humain, le reste étant effectué conjointement par les humains et la technologie.

Selon l’étude, de nombreuses compétences des employés deviendront obsolètes et ne seront plus nécessaires dans quelques années. Les chercheurs citent comme exemples le personnel de caisse et les secrétaires. Certaines personnes pourront être recyclées ou remises à niveau, mais dans le même temps, ‘11 pour cent de la main-d’œuvre ne recevra pas la formation nécessaire et perdra son emploi’.

Les nouveaux emplois seront tous liés à la technologie, comme la poursuite du développement de véhicules autonomes, d’applis et de machines d’auto-apprentissage.