Le tour-opérateur TUI va conseiller ses clients via ChatGPT

TUI lance un projet-pilote en Grande-Bretagne, où l’intelligence artificielle de ChatGPT est intégrée dans l’appli mobile du voyagiste.

La technologie est destinée à fournir des suggestions personnalisées sur des destinations, excursions et curiosités, selon le tour-opérateur. Mais TUI envisage d’appliquer plus largement l’intelligence artificielle. Il teste des outils d’IA notamment aussi dans sa communication avec les clients après leur voyage, et pour aider les collaborateurs du service d’assistance.

Dans la version britannique de l’appli, TUI laisse momentanément la tâche de conseiller à ChatGPT, le robot linguistique d’OpenAI. La moitié environ des utilisateurs de l’appli en Grande-Bretagne est actuellement opérationnelle.