Le G7 a mis au point un code de conduite vis-à-vis de l’IA dans les entreprises

Les 7 principales économies mondiales et l’UE ont convenu d’une série de règles à propos de l’IA. Celles-ci sont destinées à promouvoir la sécurité, la confidentialité et la transparence en matière d’intelligence artificielle par les entreprises, même si cela reste une initiative volontaire.

La directive était débattue depuis mai par l’Allemagne, l’Italie, le Royaume-Uni, les Etats-Unis, le Canada, la France et l’UE. Selon l’agence Reuters, les débats ont généré un document en onze points visant à promouvoir une IA sûre et fiable.

Le contenu exact de ces onze points n’a pas encore été rendu public, mais ils incluent des étapes en vue d’identifier, évaluer et aborder les risques. Une attention particulière a également été accordée à la lutte contre les abus après le lancement sur le marché d’un produit d’IA.

D’autres aspects portent notamment sur les rapports des entreprises concernant les capacités, les limites, l’utilisation et l’abus des systèmes d’IA. Des investissements doivent également être effectués dans des systèmes de sécurité robustes, selon Reuters.

L’intelligence artificielle est en cours de développement depuis des décennies, mais au cours des deux ou trois dernières années, la technologie a pris rapidement de l’ampleur dans les entreprises et auprès du grand public. Les générateurs d’images comme Dall-E ou Stable Diffusion et les générateurs de texte tels que ChatGPT rendent soudainement l’intelligence artificielle beaucoup plus simple à utiliser. Parallèlement, de nombreuses entreprises préparent leurs applications basées sur la technologie d’IA des principaux acteurs.

Cela engendre de nombreuses nouvelles applications, mais également de nouvelles préoccupations concernant d’éventuels abus ou utilisations contraires à l’éthique. Des préoccupations qui peuvent en outre varier énormément selon les pays ou les secteurs.

Volontaire

L’initiative s’adresse aux entreprises travaillant sur l’IA, mais elle reste une ligne directrice volontaire. L’espoir est que cela puisse constituer une sorte de base pour traiter l’intelligence artificielle.

L’initiative du G7 n’est pas un événement isolé. Les Etats-Unis préparent en effet actuellement une loi moderne sur l’IA. Quant à l’UE, elle espère faire de même d’ici la fin de cette année.