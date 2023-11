Le chatbot Grok de Musk réservé aux abonnés payants de X

Le nouveau chatbot de xAI, l’une des entreprises d’Elon Musk, ne sera disponible que pour les utilisateurs de X/Twitter disposant d’un abonnement payant. Avec Grok, comme l’application d’IA s’appelle, l’entreprise veut concurrencer ChatGPT, entre autres. Musk affirme que le prototype est meilleur que le chatbot populaire d’OpenAI.

Pour le moment, Grok est encore un produit bêta très précoce, ‘le mieux que nous ayons pu faire au bout de deux mois de formation’, indique le compte X de xAI. Le chatbot est actuellement testé par un groupe restreint d’utilisateurs aux Etats-Unis. Ensuite, tous ceux qui possèdent l’abonnement X le plus cher, devraient pouvoir utiliser Grok.

Tendances rebelles

Grok exploite les données du site de réseau social X de Musk, l’ancien Twitter, et est donc mieux informé des derniers développements que les autres chatbots, selon l’entreprise. Le développeur rapporte également que Grok fournira des réponses ‘teintées d’un peu d’humour et de tendances rebelles’.

À la fin du mois dernier, X a lancé deux nouveaux abonnements payants. Le plus cher revient à 16 euros par mois et garantit que les clients obtiennent un meilleur classement, s’ils répondent aux messages des autres. Les utilisateurs payants ne verront également aucune publicité, et leurs comptes recevront une coche bleue. Seuls les utilisateurs disposant de cet abonnement pourront bientôt utiliser Grok. X propose également deux abonnements moins chers.

Plus tôt cette année, Musk se montrait encore sceptique quant à l’IA. Conjointement avec des dizaines de milliers de personnes, il a signé une pétition appelant à marquer une pause dans le développement de l’IA. Répondant au commentaire d’un utilisateur de X, Musk a déclaré: ‘J’ai signé cette lettre en sachant que c’était inutile. Je voulais juste que cela soit enregistré quelque part que je préconisais une pause.’