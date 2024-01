Intel va travailler sur l’IA générative avec une entreprise distincte

Intel souhaite créer, conjointement avec une ‘spin-out’, une plate-forme pour logiciels d’entreprise basés sur l’IA. La nouvelle entreprise indépendante s’appellera Articul8 AI.

L’entreprise capitalisera sur une collaboration entre Intel et Boston Consulting Group. Au cours de ce projet, Intel a construit un système d’IA générative en utilisant son propre matériel et des logiciels open source. Le système a été conçu pour tourner sur les données du Boston Consulting Group et y assurer la sécurité, mais il semble désormais avoir suffisamment de succès pour être hébergé dans un petite entreprise propre, Articul8 AI, qui espère fournir des services similaires à d’autres sociétés, telles que des banques et des opérateurs télécoms.

L’IA sera optimisée pour le matériel Intel, mais supportera également d’autres options. Arun Subramaniyan, ancien vice-président des centres de données et de l’IA chez Intel, deviendra CEO de la nouvelle entreprise. Articul8 AI fait aussi l’objet de nombreux investissements, notamment de Fin Capital, Mindset Ventures, Communitas Capital, GiantLeap Capital, GS Futures et Zain Group.