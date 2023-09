Google va afficher les sources des résultats générés par l’IA

Cela devrait conduire à plus de transparence quant à l’utilisation de l’IA dans les résultats de recherche.

En effectuant cette adaptation, Google veut résoudre l’un des problèmes majeurs posés par l’utilisation de l’IA générative. Si vous posez une question à un chatbot tel que ChatGPT ou Bard de Google, vous recevez une réponse entièrement écrite, mais sans savoir où l’IA a trouvé toutes ces informations. Jusqu’à présent, les sources de l’IA générative n’étaient pas affichées. Cela soulève des questions sur le droit d’auteur, mais cela peut également être important pour les questions sur des sujets à propos desquels il y a beaucoup de désinformation, comme les vaccinations par exemple.

En citant les sources, Google veut donc donner aux utilisateurs plus d’options pour évaluer le bien-fondé de l’information. Les utilisateurs pourront désormais cliquer sur une flèche en réaction à une réponse générée par l’IA pour afficher les différentes pages web qui ont contribué au texte.

Google offre aux utilisateurs américains la possibilité de poser des questions à Bard, son chatbot qui fonctionne avec l’IA générative. La fonctionnalité est actuellement toujours disponible en version bêta, et il faut donc choisir de l’activer. Elle a également été déployée en Inde et au Japon. On ne sait pas si et quand elle arrivera dans notre pays.

