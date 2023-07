Google teste un outil utilisant l’IA pour rédiger des nouvelles d’actualité

Le géant technologique américain Google teste un produit qui a recours à l’intelligence artificielle (IA) pour rédiger des articles d’actualité. L’entreprise a présenté l’outil à des grands titres de presse américains, tels que The Washington Post, The Wall Street Journal et The New York Times.

Des sources anonymes témoignent à The New York Times que le produit, baptisé ‘Genesis’ par Google, pourrait utiliser des informations telles que des détails d’un évènement et composer sur cette base un contenu d’actualité. L’un de ces initiés rapporte que, selon Google, “Genesis” pourrait agir comme un assistant personnel pour les journalistes en automatisant certaines de leurs tâches. L’entreprise technologique estimerait qu’il s’agit là d’une technologie responsable, à même d’éviter à l’industrie de l’édition de tomber dans les écueils de l’intelligence artificielle générative.

Une porte-parole de Google, Jenn Crider, a fait part dans une déclaration citée par le New York Times que la société agit en partenariat avec de nouveaux éditeurs, en particuliers petits. Ensemble, ils en seraient aux prémices de l’exploration d’idées pour potentiellement fournir des outils issus de l’intelligence artificielle pour aider leurs journalistes à réaliser leurs travaux.