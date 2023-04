Google laissera désormais DeepMind et Brain développer ensemble l’IA

Google fusionne l’entreprise rachetée DeepMind avec son propre département IA Google Brain.

Google Brain fait partie de Google AI depuis 2011 et est spécialisée dans l’IA d’apprentissage en profondeur. Ce département est notamment à l’initiative de TensorFlow.

DeepMind est de son côté une entreprise IA britannique créée en 2010 et rachetée en 2014 par Google. Elle se focalise sur l’IA et a démontré ces dernières années notamment qu’elle se distinguait tout particulièrement dans les jeux de société. C’est ainsi qu’elle a réussi à battre le joueur le plus fort d’AlphaGo. L’année passée, elle a sorti une base de données regroupant quasiment l’ensemble des protéines humaines.

A présent, Alphabet annonce que les deux filiales fusionnent en Google DeepMind. Celle-ci sera dirigée par Demis Hassabis, l’ex-CEO et co-fondateur de DeepMind.

Dans un communiqué posté sur son blog, Sundar Pichai, CEO d’Alphabet, révèle que les deux entreprises veilleront à créer conjointement une division IA destinée à mettre au point des systèmes plus performants de manière sûre et responsable. Il vise ainsi une accélération significative des progrès de l’IA.