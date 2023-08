‘Google entend donner à son Assistant une solide mise à niveau IA’

Google envisagerait de rendre son Assistant ‘Hey Google’ nettement plus intelligent et de l’équiper d’une IA générative de type ChatGPT ou Bard.

Etes-vous déçu(e) par l’intelligence artificielle de Google Assistant, lorsque vous lui posez une question? Sachez dans ce cas que Google envisage d’y remédier. Le logiciel sous-jacent à l’assistant personnel intégrerait en effet une nouvelle génération d’IA, comparable à celle qu’on trouve dans des chatbots comme Bard, Bing et ChatGPT d’OpenAI. Voilà ce que révèle du moins le site technologique Axios, qui se base sur un courriel interne adressé aux employés de Google.

Ce courriel interne indique clairement que Google veut fusionner et réorganiser quelques équipes, afin de mettre à niveau Google Assistant vers une ‘conversational AI’ comme nous avons appris à la connaître depuis le lancement de ChatGPT. Dans le mail, on peut aussi lire que le travail à propos du re-design d’Assistant a déjà commencé, ‘d’abord avec la version mobile du produit’, et que suite à la réorganisation, un nombre restreint de licenciements aura lieu. D’après les informations d’Axios, ‘quelques dizaines d’emplois seront supprimés sur les milliers de collaborateurs qui travaillent sur Assistant’. ‘Nous continuerons de miser sur Assistant et sommes optimistes quant à l’avenir prometteur qui nous attend’, déclarent Peeyush Ranjan, le vice-président de Google Assistant, et Duke Dukellis, le directeur des produits de l’entreprise, dans le courriel en question.

‘Dynamiser’

Nous avons entre-temps reçu une première réaction de Google. Sa porte-parole Jennifer Rodstrom a indiqué au site technologique The Verge que l’entreprise ‘recherche actuellement des solutions pour utiliser de vastes modèles de langage LLM tels que ChatGPT, dans le but de dynamiser et d’améliorer encore Assistant’. Cela a tout d’une confirmation partielle, même si, par souci de clarté, cela ne veut pas encore dire que Google envisage aussi d’intégrer cette technologie IA dans tous les produits ‘smart home’, car il s’agirait alors sans aucun doute d’un puzzle complexe au niveau de la confidentialité. Reste aussi à savoir si les consommateurs accepteraient facilement ce genre de choses.