Glaze veut protéger les artistes contre le vol par l’AI

L’appli Glaze est un projet de recherche de l’université de Chicago, qui offre aux artistes en ligne la possibilité de protéger (temporairement) leurs œuvres contre l’analyse de l’AI générative.

Des chercheurs de l’université de Chicago ont mis au point une appli (dont le fonctionnement est expliqué dans ce rapport) destinée à s’opposer à l’utilisation abusive d’images pour la formation de l’AI. Dans la pratique, Glaze dépose sur les œuvres une couche invisible à l’œil humain, ce qui fait qu’il devient nettement plus difficile pour l’apprentissage machine d’imiter ces images et leur style. Au lieu d’un traditionnel filigrane, le logiciel prend en compte les différences dans la manière dont les gens considèrent une œuvre et dans la façon dont l’AI l’analyse.

Copyright

L’objectif de l’appli est explicitement de fournir aux artistes un outil capable de protéger leur (futur) travail contre l’imitation par l’AI. La rapide percée des algorithmes tels Dall-E et Stable Diffusion pour la production d’images suscite depuis le début de nombreuses critiques. Les entreprises à l’origine de générateurs d’images ont ces dernières années en effet puisé de grandes quantités d’images des portefeuilles publics, où les artistes font la promotion de leur travail, afin de former une AI qui tente de les remplacer et ce, généralement, sans demander l’autorisation aux artistes eux-mêmes.

Cela génère des questions en matière de copyright et d’autorisation de droits d’auteur, mais pour les artistes contemporains vient encore s’ajouter le problème que quelqu’un peut générer une image ‘dans le style de l’artiste x’. L’AI y arrive en outre nettement plus rapidement que les artistes eux-mêmes. Voilà qui rend incertain l’avenir de ces derniers. Glaze devrait à cet égard être un premier pas en vue de s’opposer à l’utilisation abusive de leurs œuvres. L’appli bêta peut être téléchargée gratuitement pour un usage non-commercial.