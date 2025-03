DuckDuckGo déploie une IA respectueuse de la confidentialité pour moteur de recherche et chat 

DuckDuckGo vous permet désormais d’utiliser l’IA dans vos recherches. Cela restera facultatif et respectueux de la vie privée, selon l’organisation.

DuckDuckGo est un moteur de recherche axé sur la confidentialité. Il ne cartographie pas le comportement de navigation et de recherche des utilisateurs et ne vend donc pas ces données. Il a récemment testé quelques fonctionnalités d’IA, qui ne sont désormais plus en version bêta et peuvent être utilisées en option par tout un chacun.

Avec Duck.ai, le service dispose à présent aussi d’un portail de chat similaire à ChatGPT d’OpenAI ou à Le Chat de Mistral. Vous pourrez lui poser des questions et obtenir des réponses dans votre langue, sur base des modèles de langage Mistral Smal 3, Llama 3.3, GPT-4o mini, o3-mini et Claude 3 Haiku.

La fonction de recherche de DuckDuckGo fournit désormais des réponses basées sur l’IA. L’organisation s’attend à ce que cela représente vingt pour cent du temps d’utilisation environ, même si cela reste facultatif. Tant le moteur de recherche que le chatbot peuvent être utilisés sans compte. L’approche de l’organisation est de vous permettre d’utiliser les avantages (de productivité) de l’IA sans risques pour la confidentialité, lorsque vos données ou les questions que vous posez, sont utilisées.

‘Nous reconnaissons que tout le monde ne souhaite pas utiliser l’IA, et cela nous convient. C’est pourquoi toutes nos fonctionnalités d’IA sont facultatives et peuvent être désactivées ou limitées’, apprend-on dans un article de blog.