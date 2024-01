Divulgation d’une liste d’artistes sur laquelle se base Midjourney

Une liste d’artistes sur laquelle se baserait le générateur d’images Midjourney, circule. Voilà qui donne aux artistes des arguments supplémentaires dans leurs affirmations, selon lesquelles Midjourney a utilisé des œuvres protégées sans autorisation à des fins d’apprentissage.

La liste est l’un des éléments de preuve dans un procès actuellement en cours contre Stability AI, Midjourney et DeviantArt, et doit prouver que les créateurs de Midjourney ont délibérément fait enseigner certains styles, périodes et artistes, afin de produire ensuite des œuvres similaires. Les artistes affirment depuis quelques temps déjà qu’il s’agit d’une forme de plagiat. De plus, leur consentement n’a pas été demandé, et ils ne sont pas indemnisés.

La liste était disponible sous forme de Google Sheet aux environs du Nouvel An, mais a depuis lors été mise hors ligne. Il n’empêche que tous les noms peuvent toujours être consultés via Internet Archive et par le biais de documents judiciaires. Jon Lam, la personne qui partageait la liste, partage également sur X des captures d’écran de canaux internes chez Midjourney, où le CEO de l’entreprise a été averti par les employés de problèmes potentiels de droits d’auteur.

La liste contient en tout 16.000 styles et artistes. Cela inclut de grands noms comme Andy Warhol et Vincent Van Gogh, mais aussi de nombreux noms plus modestes et actuels. C’est ainsi que certains médias révèlent qu’on y trouve également un enfant de six ans qui avait réalisé un dessin pour une campagne de collecte.