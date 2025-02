Des organisations européennes veulent lancer leurs propres LLM open source

Le projet OpenEuroLLM vise à fournir une alternative aux grands modèles de langage tels que ceux d’OpenAI.

OpenEuroLLM entend développer une nouvelle génération de grands modèles de langage open source, mais en mettant ici clairement l’accent sur la fourniture d’une alternative européenne. Cette IA européenne fera partie d’une famille de LLM à vocation commerciale, industrielle et publique.

Une vingtaine d’universités et d’entreprises européennes collaboreront au projet. C’est l’université Charles de Prague qui le dirigera, en collaboration avec la start-up finlandaise Silo AI (désormais propriétaire d’AMD). L’university of technology d’Eindhoven et les universités d’Helsinki et d’Oslo y participeront également. Des centres de superordinateurs tels que le SIRF aux Pays-Bas, le Barcelona Supercomputing Center et le CSC en Finlande fourniront la puissance de calcul nécessaire.

Après des entreprises américaines comme OpenAI, Meta et Google et la chinoise DeepSeek qui a également développé son propre LLM, l’UE semble être à la traîne en la matière. OpenEuroLLM devrait accroître la compétitivité sur notre continent.