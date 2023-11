‘Des fonctionnalités de développement supplémentaires et des abonnements professionnels pour ChatGPT’

OpenAI organise cette semaine sa première conférence des développeurs. L’entreprise y présentera très probablement de nouvelles fonctionnalités s’adressant spécifiquement à ceux qui veulent faire être créatifs avec les outils basés sur ChatGPT.

En raison même de la conférence, un certain nombre de rumeurs concernant de nouvelles possibilités se manifestent. Selon The Decoder, qui s’appuie sur diverses fuites sur X (ex-Twitter), ChatGPT disposerait notamment d’une nouvelle interface, mais aussi de nouvelles fonctions. L’une d’elles serait les ‘connecteurs contextuels’, où des applications telles que Google Drive ou Microsoft 365 seraient associées à ChatGPT, et les documents ainsi créés pourraient être utilisés.

D’autres rumeurs évoquent une baisse de prix de l’API GPT-4 et une vitesse supérieure pour cette version. Pour les entreprises, il y aurait un abonnement ‘enterprise group’ permettant à plusieurs utilisateurs de partager un seul abonnement (plus coûteux).

Le prix circulant actuellement est de 25 dollars par utilisateur pour ceux qui paient annuellement, ou de 30 dollars par mois et par utilisateur. C’est plus que l’abonnement général actuel à ChatGPT (version 4), qui s’élève à 20 dollars par mois, mais cela inclut les options d’attribution de rôles ou d’intégration d’outils externes tels que les systèmes ERP et CRM.

Une autre rumeur assez concrète concerne ‘Gizmo’, un outil permettant de créer et de gérer des chatbots personnalisés. Il est fourni avec un module bac à sable (sandbox) pour les tests, les analyses et des options de partage des robots via une plate-forme, ou pour recueillir d’autres robots. Il serait aussi question d’outils permettant de tester et d’adapter les chatbots.

Il s’agit certes là de spéculations, mais ces rumeurs sont conformes aux ambitions d’OpenAI qui, après le lancement de la version librement accessible de ChatGPT, est désormais activement occupée à rendre plus mature et à commercialiser son puissant outil d’IA.