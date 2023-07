Des firmes technologiques américaines vont ajouter un filigrane aux matériaux IA

Sept grande firmes technologiques américaines ont annoncé vendredi les mesures qu’elles comptent prendre pour sécuriser davantage l’utilisation de l’intelligence artificielle (IA). Elles prévoient entre autres l’ajout d’un filigrane aux matériaux générés par l’IA.

Il s’agit notamment de la société-mère de Facebook, Meta Platforms, d’Amazon et d’Alphabet, la société-mère de Google. Les groupes promettent par exemple de tester en profondeur les systèmes d’IA, avant de les lancer. Les firmes, dont font aussi partie l’entreprise de ChatGPT, OpenAI, et Microsoft, ont indiqué vouloir partager des informations entre elles, comme par exemple en matière d’investissements dans une meilleure cybersécurité et dans une limitation des risques. En outre, les firmes d’IA entendent intégrer un filigrane virtuel dans les matériaux générés par leurs systèmes. Cela permettra de les distinguer des véritables illustrations et vidéos.

Les directeurs des firmes concernées s’étaient déjà rencontrés en mai à la Maison Blanche lors d’une réunion avec la vice-présidente des Etats-Unis, Kamala Harris. Harris avait alors exprimé ses préoccupations à propos du fait que l’IA puisse représenter une menace pour la sécurité, enfreindre les droits et le respect de la vie privée, et saper la confiance des citoyens en la démocratie. Elle appela les autorités, les entreprises et les autres acteurs sociaux à relever conjointement les défis qui se présentent.

Une victoire pour Biden

Les plans présentés aujourd’hui semblent en être un prolongement. Mais il y a aussi tout un travail de lobbying en marge. Cette annonce est dès lors considérée également comme une victoire pour le président Joe Biden, dont le pays accusait du retard sur le plan de la réglementation en matière d’IA. De fait, le Parlement européen a voté en faveur d’une législation IA en juin déjà.

Ces derniers mois, beaucoup d’entreprises ont annoncé ou lancé de nouveaux systèmes d’IA. C’est ainsi que ChatGPT d’OpenAI est capable, à la demande des utilisateurs, de rédiger des textes complets. Microsoft a incorporé ce système dans son moteur de recherche Bing. Google a elle aussi sorti un système comparable appelé Bard. Mais tous ces systèmes sont formés pour faire suivre des mots de manière logique et non pas pour exprimer la vérité, ce qui suscite pas mal de soucis chez les régulateurs et les gouvernements par exemple.