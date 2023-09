Coca-Cola crée une variante générée par l’IA de sa boisson

Puisqu’aujourd’hui, tout le monde doit disposer d’un produit généré par l’IA pour être branché, place à la nouvelle boisson Y3000 du fabricant américain de sodas Coca-Cola. Créée par l’intelligence artificielle: de sa saveur jusqu’au look de la canette.

Même en l’an 3000, les gens devraient encore aimer boire du Coca-Cola, selon le géant américain. Comme pour souligner que son liquide noir devrait devenir d’ici mille ans l’équivalent de l’hydromel, cette boisson au miel médiévale qui se trouve aujourd’hui encore dans les rayons des magasins de produits naturels, Coca-Cola a déjà fait réaliser une variante qui devrait avoir le goût de… l’an 3000. Et à qui d’autre aurait-elle pu confier cette tâche, sinon à l’IA générative, afin de donner l’impression d’être dans l’air du temps en cette année bénie de 2023?

Barbotine à la framboise

La boisson créée par l’IA, désormais sur le marché aux États-Unis, s’appelle Y3000. Coca-Cola elle-même ne fournit aucune information sur le goût, mais les premiers testeurs le décrivent comme quelque chose de similaire à une barbotine à la framboise. Mais son processus de développement a été expliqué de manière assez détaillée aux médias américains. Les préférences gustatives des consommateurs et les données sur de possibles tendances futures ont été transmises par les chercheurs à une IA générative, qui a créé sur cette base un nouveau profil de goût. Et hop: il a suffi de le lancer dans une production (limitée) pour en sortir une nouvelle saveur de coca-cola. Ou plutôt deux, car il en existe aussi une version Zero.

Aussi une affaire de dessin

Le style visuel de la canette a également été créé par l’intelligence artificielle. Le fabricant de boissons qualifie les images sur la canette ‘de matrice connectée à des ensembles liquides de points, qui fusionnent pour représenter les connexions humaines de notre future planète’. Mais cela ressemble surtout à quelque chose de saisi dans Midjourney ou Dall-E après une invite de cinq mots.