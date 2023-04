ChatGPT reçoit un mode incognito

OpenAI annonce qu’il sera désormais possible de ne pas conserver vos entretiens et de ne pas les utiliser comme données de formation, même si cela ne restera quand même pas tout à fait anonyme.

La CTO Mira Murati déclare à l’agence Reuters que l’entreprise donnera de toute façon une plus grande priorité au respect de la vie privée. La percée rapide de l’outil ChatGPT a fait en sorte que l’Italie notamment se pose des questions à propos du traitement des données de la part de l’entreprise américaine. Celle-ci réagit en déclarant qu’elle collabore avec les régulateurs européens.

A la suite de ce qui précède, il sera à partir de cette semaine possible de désactiver les paramètres ‘chat history & training’. ChatGPT ne conservera alors pas ce que vous lui avez déclaré précédemment, alors que ce que vous dites ou lui faites produire, ne sera pas non plus utilisé à des fins de formation.

L’outil ne sera cependant pas tout à fait anonyme. Les conversations seront toujours conservées pendant trente jours pour des contrôles d’abus, avant d’être totalement supprimées.

De plus, OpenAI prépare un abonnement professionnel. Il sera ainsi possible d’ici quelques mois pour une entreprise de faire davantage de gestion de données. Ces dernières ne seraient pas non plus utilisées à des fins de formation. En outre, l’entreprise annonce à l’agence Reuters que ces formations s’avèrent quand même nécessaires pour limiter les propos teintés de politique.