ChatGPT peut maintenant chercher des données sur internet

La désormais fameuse interface d’intelligence artificielle (IA) dite générative ChatGPT peut désormais aller chercher des données directement sur internet et y recueillir des informations actualisées en temps réel, a annoncé son créateur, OpenAI, une étape majeure pour le logiciel.

Jusqu’ici, les réponses de ChatGPT à des demandes en langage courant étaient fondées sur une vaste base de données qui remontaient, pour les plus récentes, à août 2021. Cela limitait ainsi la pertinence et l’exhaustivité des éléments proposés par le robot conversationnel qui fait tant parler de lui depuis son lancement, en novembre.

OpenAI avait déjà lancé cette formule pour des abonnés payants à ChatGPT en juin, mais l’avait suspendue après que des utilisateurs sont parvenus à accéder gratuitement à des contenus théoriquement payants sur internet.

‘Browse with Bing’, le produit lancé mercredi, est réservé, là aussi, aux abonnés payants (services Plus et Enterprise), mais OpenAI indique qu’il sera bientôt accessible à tous les utilisateurs de ChatGPT. Partenaire d’OpenAI, Microsoft proposait déjà Bing Chat, une intégration de GPT-4, le modèle de langage qui a servi à l’élaboration de ChatGPT, à son moteur de recherche sur internet, de même que Google avec son robot conversationnel Bard.

Le modèle en architecture ouverte, qui permet au logiciel d’accéder à des contenus de sources différentes, sur internet, présente davantage de risques que le recours exclusif à une base de données unique, contrôlée par l’éditeur du programme. Même si ChatGPT fournira les sources utilisées pour sa réponse, il est davantage susceptible de restituer des contenus erronés.