CES 2025: un aspirateur autonome à bras robotisé

Si vous pensiez que les progrès des aspirateurs robots étaient au point mort, maintenant qu’ils risquent moins de tomber dans les escaliers ou de s’écraser contre les murs, vous avez tout faux. Roborock, un concurrent du célèbre Roomba, y ajoute en effet un bras capable de ramasser des objets.

Au CES, Roborock a présenté le Saros Z70. L’appareil est équipé de ce que Roborock appelle la prochaine évolution des robots aspirateurs: un bras robotisé. L’idée sous-jacente est que l’appareil n’a plus besoin d’éviter une chaussette ou des blocs Lego qui traînent, mais peut simplement les ramasser et les déposer dans un bac prévu à cet effet. Un robot aspirateur qui range aussi un peu en quelque sorte.

L’idée d’installer un bras robotisé sur un aspirateur n’est pas nouvelle, mais était jusqu’à présent assez difficile à mettre en œuvre. Les bras robotisés sont assez coûteux à produire en grandes quantités, et la question est aussi de savoir s’ils sont faciles à réparer. Celui de Roborock pourrait déjà détecter et enlever des obstacles jusqu’à 300 grammes. Cela semble concerner principalement les chaussettes et autres vêtements qui traînent. Par défaut, le système aspirera d’abord le sol avant de revenir ramasser les divers obstacles.

Le Saros Z70 coûterait quelque 1.600 dollars et serait disponible aux Etats-Unis à partir du 10 février.