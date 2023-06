Bloomberg: ‘Le chiffre d’affaires et les investissements dans l’IA vont exploser au cours des dix prochaines années’

En termes de revenus, l’intelligence artificielle (IA) va aussi battre des records dans les années à venir.

Alors que le marché de l’IA générative telle que le populaire ChatGPT représentait l’année dernière encore quelque 40 milliards de dollars de chiffre d’affaires, il devrait, selon une analyse de l’agence de presse Bloomberg, atteindre 1,3 billion de dollars (1,2 billion d’euros) en 2032.

Selon l’analyse, les géants technologiques Amazon, Microsoft et la société-mère de Google, Alphabet, devraient dominer le combat en vue d’occuper une position dominante sur le marché de l’IA orientée vers les consommateurs. Microsoft est un investisseur majeur dans OpenAI, l’entreprise qui lança l’année dernière avec succès ChatGPT. Ce fut là une importante raison de l’intérêt croissant pour l’IA générative, cette technologie capable à partir d’informations disponibles sur internet de répondre à des questions d’une manière très proche d’une réaction humaine.

‘Le monde est sur le point de connaître dans la décennie à venir une véritable explosion de la croissance dans le secteur de l’IA générative’, affirme Mandeep Singh, analyste chez Bloomberg. ‘Voilà qui promet de modifier en profondeur la manière dont opère le secteur technologique. La technologie devient un élément toujours plus crucial des investissements dans l’IT, des dépenses publicitaires et de la cybersécurité.’ On s’attend à ce que l’IA puisse remplacer nombre de travaux humains, comme par exemple dans le service à la clientèle ou dans le monde bancaire.

Bloomberg table aussi sur le fait que les investissements consentis dans la formation de modèles IA apprenant par eux-mêmes représentent dans les prochaines années les principales dépenses (247 milliards de dollars en 2032). L’idée est que les publicités en ligne via l’IA et les rentrées via les serveurs IA génèrent également une forte progression du chiffre d’affaires.