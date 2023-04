Une firme française va proposer des voyages dans l’espace en montgolfière

La firme française Zephalto entend proposer à partir de 2025 des voyages dans l’espace en montgolfière. Le prix d’un tel voyage dans la stratosphère débutera à 120.000 euros par personne, selon l’entreprise qui s’est confiée cette semaine à ce propos.

Vincent Farret d’Astiès, ingénieur en aéronautique et fondateur de Zephalto, envisage une soixantaine de vols par an emmenant six personnes à chaque fois. Les montgolfières gonflées à l’hélium ou à l’hydrogène parcourront 25 kilomètres dans les airs. Les voyageurs bénéficieront ainsi d’une vue réservée normalement qu’aux seuls astronautes.

Courbure de la Terre

Selon Farret d’Astiès, les passagers pourront à cette altitude découvrir la courbure de la Terre. Le voyage durera six heures environ, l’envol et le retour prenant chacun trois heures. Le reste du temps, la montgolfière planera à son altitude maximale qui sera trois fois supérieure environ à celle atteinte par un avion commercial.

Zephalto n’est pas la première firme à vouloir organiser des voyages en montgolfière dans l’espace. La société américaine Space Perspective, établie dans l’état de Floride, proposera en effet aussi ce genre de voyages. Les premiers sont prévus pour début 2024. Après avoir versé quelque 114.000 euros (après conversion), les voyageurs prendront place à bord du Neptune One qui atteindra plus de 30 kilomètres d’altitude.