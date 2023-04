SpaceX effectue cet après-midi une nouvelle tentative de lancement de la plus grande fusée à ce jour

La firme spatiale SpaceX va effectuer ce jeudi après-midi une nouvelle tentative de lancement de la plus grande fusée à ce jour. Lundi, la première tentative avait échoué en raison d’un problème technique. L’objectif est que Starship décolle entre 15H28’ et 16H30’ de notre heure.

Entre le lancement avorté et la tentative suivante, il devait s’écouler au minimum 48 heures, un délai nécessaire pour réinitialiser tous les systèmes de la fusée. La nouvelle tentative est prévue ce jeudi au départ de la base aérienne de SpaceX située au Texas, à la frontière avec le Mexique.

La fusée fait quasiment 120 mètres de hauteur. C’est dix mètres de plus que Saturn V, la fusée qui emporta des astronautes sur la lune et les ramena entre 1968 et 1972. La toute nouvelle fusée est aussi deux fois plus haute que les Space Shuttles. La partie inférieure abrite le booster Super Heavy d’une longueur de septante mètres, dont les moteurs doivent assurer le décollage de la fusée. Une fois ce travail terminé, le lanceur plongera dans le Golfe du Mexique. La capsule Starship d’une longueur de cinquante mètres, qui accueillera ultérieurement des astronautes, poursuivra alors son vol. Elle survolera l’Océan Atlantique, le sud de l’Afrique, l’Océan Indien, l’Indonésie et l’Océan Pacifique. Au bout d’une heure et demie et après avoir effectué quasiment un tour complet de la Terre, la capsule devrait atterrir de manière contrôlée dans l’Océan Pacifique près d’Hawaï.

‘Big Fucking Rocket’

Ce méga-vaisseau spatial est préparé depuis des années. Musk en avait présenté les plans en 2017. Le vaisseau s’appelait à l’époque Big Fucking Rocket, avant d’être rebaptisé en Big Falcon Rocket. Fin 2018, SpaceX adopta l’appellation Starship. Ce dernier restera dans un premier temps à proximité de la Terre, mais l’objectif est de prendre un jour la direction de la lune et de Mars.

On ignore encore quand le premier vol habité de Starship sera effectué. Selon SpaceX, il devrait être possible à terme de transporter cent personnes simultanément à bord du vaisseau spatial. Au cours des années à venir, un voyage touristique autour de la lune et retour est d’abord prévu. Les places à bord ont été achetées par le milliardaire japonais Yusaku Maezawa. Ce dernier souhaite emmener avec lui le DJ Steve Aoki.

Le lancement pourra être suivi en direct via ce lien.