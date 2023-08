Space X accusée de discrimination à l’embauche

La firme de fusées et de satellites SpaceX, propriété du milliardaire Elon Musk, est mise en accusation par le ministère américain de la Justice. SpaceX est soupçonnée de discrimination à l’égard des demandeurs d’asile et des réfugiés qui sollicitent un emploi. On les dissuaderait systématiquement de postuler par exemple.

SpaceX aurait également recruté du personnel en déclarant que l’entreprise ne pouvait embaucher que des citoyens légaux. Ce faisant, SpaceX aurait invoqué à tort des lois et réglementations, selon le ministère de la Justice.

En guise d’argument, le ministère cite ce qu’il considère comme un message ‘discriminatoire’ que le propriétaire Musk a publié sur X, ex-Twitter, en juin 2020. ‘La loi américaine exige au moins une green card pour être embauché chez SpaceX, parce que les fusées sont une technologie d’armement perfectionnée’, avait-il écrit. Ce type de carte verte est un permis de séjour pour une durée indéterminée.

Selon le ministère de la Justice, SpaceX n’aurait ​​pas ‘envisagé équitablement’ l’embauche des demandeurs d’asile et des réfugiés en raison de leur statut de résident. Le ministère exige donc des compensations et des arriérés de salaire pour les demandeurs d’asile et les réfugiés qui ont été dissuadés de postuler ou qui ont été refusés chez SpaceX. Par ailleurs, des amendes pourraient suivre pour SpaceX, dont le montant devra être déterminé par le tribunal.