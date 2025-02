Nouveau cap vers la Lune pour l’entreprise pionnière américaine Intuitive Machines

Après être entrée dans l’histoire en devenant la première société privée à se poser sur la Lune, l’américaine Intuitive Machines espère renouveler son exploit, en réussissant cette fois un alunissage tout en contrôle et en douceur.

Une nouvelle sonde de l’entreprise texane doit mettre cette semaine le cap vers la Lune, aux côtés d’autres appareils, dont un satellite de la Nasa destiné à étudier la surface lunaire.

La fusée de l’entreprise spatiale SpaceX les transportant doit décoller mercredi à partir de 19H02 locales (01:02 en Belgique jeudi) du Centre spatial Kennedy, sur la côte est américaine. D’autres fenêtres de lancement sont prévues en cas de mauvais temps ou d’éventuel problème de dernière minute.

En février 2024, Intuitive Machines avait réussi à faire se poser une sonde sur le sol lunaire, une première mondiale. Toutefois, en raison d’une défaillance du système de navigation, cette dernière s’était approchée trop vite de la surface lunaire et avait cassé au moins l’un de ses six pieds. Une déconvenue qu’elle espère éviter cette fois avec un nouvel appareil, Athena, envoyé comme le premier pour le compte de la Nasa, l’agence spatiale américaine.

Cette dernière devrait tenter un alunissage le 6 mars, a indiqué l’agence. Soit quelques jours après celui prévu par une autre entreprise américaine, Firefly Aerospace, qui doit tenter cette manoeuvre complexe dimanche.

La sonde Athena transportera divers objets, dont des instruments scientifiques de la Nasa, un engin destiné à mettre en place un réseau cellulaire sur la Lune, et un petit robot capable de bondir et d’aller ainsi explorer des zones difficiles d’accès.

Parmi les expériences qui doivent être réalisées, la Nasa compte forer le sol lunaire et analyser “les gaz congelés” s’y trouvant, a expliqué lors d’une conférence de presse Niki Werkheiser, chargée du développement de nouvelles technologies à la Nasa. “Ces gaz pourraient constituer une ressource précieuse”, a-t-elle précisé, parlant d’une expérimentation qui devrait marquer une “étape cruciale dans la compréhension et l’exploitation des ressources lunaires en vue de futures explorations”.

Avec cette mission, l’agence compte approfondir ses connaissances sur le pôle sud lunaire, où aucun humain ne s’est jamais rendu, et qui est l’objet de nombreuses convoitises car il s’y trouve de l’eau sous forme de glace.

Et ce dans l’objectif de préparer de futures missions humaines prévues avec le programme Artémis. Une perspective qui pourrait toutefois être mise à mal sous la présidence de Donald Trump, qui a semé le doute sur ses volontés de retourner sur la Lune et pourrait préférer faire l’impasse pour concentrer tous les efforts sur Mars.

Avec cette nouvelle mission évaluée à 62,5 millions de dollars, Intuitive Machines espère consolider sa position dans un marché en plein essor, les vols vers la Lune se multipliant, tant du côté des gouvernements que de celui des entreprises privées.