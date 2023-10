Lancement de la nouvelle fusée Vega embarquant de la technologie belge

La nouvelle fusée européenne, lancée dimanche soir, embarque entre autres des capteurs chargés d’analyser le changement climatique pour le compte de l’institut flamand VITO.

Une fusée porteuse européenne Vega a été lancée dimanche soir depuis la base de Kourou en Guyane française. La fusée devait initialement décoller le vendredi 6 octobre, mais ce lancement a été annulé à la dernière minute en raison d’un problème technique. Il s’agit de la 23ème mission d’une fusée de la série Vega depuis le premier lancement en 2012. La fusée mettra deux satellites d’observation en orbite autour de la Terre, ainsi que dix satellites plus petits.

Parmi ces satellites figure un modèle Proba-V CubeSat Companion (PVCC), un projet de démonstration de l’Agence spatiale européenne (ESA) avec à son bord une caméra de l’Institut flamand VITO. VITO Remote Sensing est en effet l’instigateur du projet visant à surveiller plus rapidement et précisément l’état de la Terre en recourant à la technologie spatiale. Le projet doit, entre autres, analyser l’impact des changements climatiques. Ce n’est du reste pas la première mission de VITO Remote Sensing. Un satellite Proba-V, précurseur du PVCC, avait photographié la Terre pendant sept ans à des fins notamment d’analyses météorologiques et de collecte de données agricoles.