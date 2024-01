La Sonaca participe à deux projets majeurs dans le domaine spatial

La Sonaca va participer à deux projets majeurs dans le domaine spatial. L’entreprise, basée à Gosselies (province de Hainaut), apportera son expertise pour la conception d’un prototype d’usine de l’espace, nommé StarFab, ainsi que d’un deuxième composant du système lunaire, annonce-t-elle lundi.

“Dans le cadre du programme de recherche européen Horizon Europe, Sonaca a rejoint le consortium mené par la société Space Applications Services pour concevoir ensemble le premier prototype d’entrepôt automatisé en apesanteur. Ce projet, baptisé StarFab, débutera dès ce mois de janvier, avec pour but d’explorer les perspectives futures d’une économie logistique spatiale et d’offrir un avenir durable”, détaille l’entreprise.

Sonaca et sa filiale Sonaca Montréal ont aussi signé un accord de collaboration avec la société canadienne MDA Inc pour renforcer sa contribution au système robotique intelligent de la future station spatiale lunaire, avec la conception et la fourniture d’un deuxième composant.

Ces nouveaux équipements complexes et pourvus d’un ensemble d’électronique, orienteront les capteurs du système robotique intelligent, lui permettant de percevoir son environnement.