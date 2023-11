La NASA reçoit un message via laser à des millions de kilomètres de distance

Des chercheurs de la NASA ont réussi à recevoir un message envoyé via un laser à une distance de près de 16 millions de kilomètres, selon CNN. Le message a été envoyé depuis la sonde spatiale Psyché, en route vers l’astéroïde du même nom, situé dans la ceinture d’astéroïdes entre Mars et Jupiter.

Le vaisseau spatial a été lancé en octobre et parcourra 3,6 milliards de kilomètres pour atteindre l’astéroïde au cours des six prochaines années. Pour l’expérience visant à envoyer et recevoir des données sur de grandes distances avec un laser, un laser spécifique a été utilisé, capable d’envoyer des données 10 à 100 fois plus rapidement que les émetteurs radio utilisés par la NASA dans d’autres missions.

Les données ont été reçues le 14 novembre par le télescope Hale de l’observatoire Palomar en Californie, d’après le site d’actualité américain. Selon CNN, ce n’est pas la première fois que des messages sont envoyés et reçus par laser, mais le fait que cela se produise à une si grande distance, est en soi une première.