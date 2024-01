La mission de l’atterrisseur lunaire en échec

L’atterrisseur lunaire commercial américain n’arrivera pas à destination. Après son lancement lundi, une fuite de carburant s’est en effet produite. ‘Malheureusement, il n’y a aucune chance de réaliser un atterrissage en douceur sur la lune’, indique la firme spatiale Astrobotic, qui a conçu et construit l’atterrisseur Peregrine.

Le décollage lui-même s’est déroulé sans problème, mais dans l’espace, l’engin n’a pas pu orienter ses panneaux solaires vers le soleil à cause de la fuite. Sans la lumière du soleil, l’engin est incapable de produire de l’électricité. Le contrôle du vol a réussi à résoudre le problème des panneaux solaires depuis la Terre, mais le même problème s’est répété par la suite.

Un atterrisseur plus grand ultérieurement

Le Peregrine devait atterrir sur la surface de la lune fin février. Aucun atterrisseur commercial n’y est jamais arrivé avec succès. Une tentative d’une entreprise spatiale japonaise avait encore échoué l’année dernière. Seuls les Etats-Unis, l’Union soviétique, la Chine et l’Inde ont réussi à poser des atterrisseurs sur la lune. Astrobotic veut contribuer aux nouvelles missions habitées vers la lune et a dans ce but reçu des dizaines de millions de dollars de subsides de la part de l’agence spatiale américaine NASA.

Selon Astrobotic, il reste au Peregrine une quarantaine d’heures de carburant. Cela signifie que la mission prendra fin jeudi. D’ici là, l’entreprise souhaite collecter autant d’informations que possible. Ces données pourraient servir pour la prochaine mission.

À la fin de cette année, Astrobotic souhaite amener sur la lune un atterrisseur plus grand avec, à son bord, un rover sans équipage. Il recherchera des traces de glace d’eau au pôle sud de la lune. Cela pourrait aider à mettre en place des bases sur cette dernière.