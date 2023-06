Ce soir, Virgin enverra son premier vol commercial dans l’espace (livestream)

Pour la première fois, des clients s’envoleront dans l’espace avec Virgin Galactic. Cet évènement donnera le coup d’envoi des activités de tourisme spatial de l’entreprise aux mains de l’homme d’affaires Richard Branson, après une vingtaine d’années de vols d’essai.

L’heure exacte du lancement n’est pas connue. La diffusion en direct commencera vers 17 heures, heure belge, selon Virgin. Contrairement à d’autres entreprises, le vaisseau ne décolle pas du sol. Il est suspendu à un avion. Les appareils décollent de la base de Spaceport America, dans l’État américain du Nouveau-Mexique. Lorsque les pilotes et la tour de contrôle sont prêts, l’avion largue le vaisseau à une altitude de 10 à 15 kilomètres.

Limite de l’espace

Une fois le vaisseau détaché de l’avion, ses moteurs s’allument. En deux minutes, il atteint une altitude d’environ 100 kilomètres, soit la limite de l’espace. À cette altitude, les occupants sont en apesanteur pendant quelques minutes Ils peuvent voir la courbure de la terre et l’infinité de l’espace. L’avion ne monte pas assez haut et n’évolue pas assez vite pour se mettre en orbite. Au bout d’un certain temps, la gravité ramène l’engin vers la Terre. L’avion redescend alors en planant avant d’atterrir.

Trois Italiens seront à bord jeudi. L’un d’eux est le colonel de l’armée de l’air Walter Villadei. L’année prochaine, il devrait se rendre à la station spatiale ISS en tant qu’invité. Les deux autres occupants sont le médecin de l’armée de l’air Angelo Landolfi et le chercheur Pantaleone Carlucci. Ils veulent effectuer des tests médicaux pendant le vol. Un accompagnateur et deux pilotes seront également du voyage.

Contretemps

La société de Branson a effectué le premier vol d’essai en 2023, avec un avion. En 2010, l’avion a transporté un vaisseau pour la première fois. En 2014, les choses ont mal tourné. Le copilote du vaisseau a actionné un mauvais interrupteur au moment du décollage. L’avion s’est désintégré et le copilote a perdu la vie.

Virgin Galactic de Branson est en concurrence avec SpaceX d’Elon Musk et Blue Origin de Jeff Bezos. Tous veulent envoyer des vols touristiques dans l’espace. Musk a vendu un aller-retour touristique vers la lune à un milliardaire japonais. SpaceX et Blue Origin participent également au programme spatial du gouvernement américain.