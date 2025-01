Blue Origin annonce le report du premier lancement de sa fusée géante New Glenn

La société Blue Origin du fondateur d’Amazon Jeff Bezos va devoir attendre encore pour le vol inaugural de sa grande fusée New Glenn après que son lancement dans la nuit de dimanche à lundi a été annulé en raison de problèmes techniques non spécifiés. Le lancement avait déjà été reporté à deux reprises.

“Nous abandonnons la tentative de lancement pour résoudre un problème de sous-système du véhicule qui nous conduirait au-delà de notre fenêtre de tir”, a indiqué Ariane Cornell, une dirigeante de Blue Origin, lors d’une retransmission en direct à laquelle assistaient des centaines de milliers de spectateurs.

“Nous étudions les possibilités pour notre prochaine tentative de lancement”, indique l’entreprise sur le réseau social X.

Le lancement devait avoir lieu depuis Cape Canaveral en Floride. New Glenn devrait permettre à Blue Origin d’accéder à un nouveau marché, celui d’imposants satellites commerciaux et militaires et du lancement de vaisseaux spatiaux vers Mars ou la Lune. Il pourrait ainsi combler un peu le retard pris sur son rival Space X du milliardaire américain, Elon Musk.

Si le premier lancement devait être un succès, il s’ensuivrait d’autres cette année encore. Des contrats sont déjà signés pour le lancement de mission vers Mars et la Lune et pour celui de satellites commerciaux pour la compagnie canadienne Telesat notamment. New Glenn devrait aussi servir au déploiement d’une partie du réseau satellites d’Amazon, comparable au réseau Starlink de Musk. Le lanceur est baptisé en référence à John Glenn, le premier Américain à avoir volé en orbite autour de la Terre.