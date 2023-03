IDC s’attend à moins de ventes de PC que prévu initialement

Please write your introduction text here

L’analyste de marché IDC s’attend à ce que cette année, 403,1 millions de PC et de tablettes soient vendus, soit plus de onze pour cent en moins qu’il y a un an. Il ne table sur une amélioration que d’ici quelques années.

En décembre dernier encore, IDC s’attendait à ce qu’en 2023, 429,5 millions de PC et de tablettes soient écoulés. A présent, l’analyste revoit sa prévision à la baisse de 26 millions, soit 11,2 pour cent d’appareils en moins par rapport à 2022. Sur ces plus de 400 millions d’appareils, 142,3 millions devraient être des tablettes.

Ce recul est partiellement dû à une demande moindre, mais les conditions macro-économiques telles un dollar fort jouent également un rôle. Dans le même temps, IDC signale qu’aujourd’hui, il n’y a quasiment plus de restrictions corona et que le retard dans les livraisons de matériel a été rattrapé depuis le second semestre de 2022.

Il n’empêche qu’IDC reste en partie positif vis-à-vis du marché. En raison du travail hybride et du déploiement de PC dans les écoles, le marché de ce type d’ordinateur s’est amplifié. En même temps, l’analyste table aussi sur une relance du marché après l’arrêt de Windows 10. Comme Windows 11 a un certain nombre d’exigences spécifiques, il y a de fortes chances que les consommateurs et les entreprises remplacent leurs appareils, mais pas avant 2024-2025.