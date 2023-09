Google lance Fitbit Charge 6

Le traceur Charge de Fitbit fait aujourd’hui l’objet d’une nouvelle version portant le numéro six. L’appareil dispose de capteurs améliorés pour le suivi du rythme cardiaque notamment. Il est aussi le premier de son espèce à tourner désormais entièrement sur la plate-forme Google Health.

Le Fitbit Charge 6 se distingue majoritairement par ses capteurs perfectionnés. Le nouvelle version offre par exemple un meilleur enregistrement du pouls. Google y parvient grâce à un algorithme ajusté issu de la Pixel Watch, garantissant, selon Google, une prise du pouls jusqu’à 60 pour cent plus précise, tout spécialement durant les activités sportives intensives.

‘Il s’agit là de notre traceur le plus précis à ce jour’, déclare TJ Varghese, Director of Product Management chez Google, à ce propos lors d’une conférence de presse. ‘Et c’est tout le mérite de l’apprentissage automatique. Nous voulons trouver le juste équilibre entre la précision et l’autonomie de l’accu.’ L’appareil est conçu pour tenir le coup sept jours durant, avant d’être rechargé. Tout cela impacte aussi les autres fonctions sanitaires de l’appareil, dont une amélioration du traceur du sommeil, du score de la gestion du stress et du ‘Daily Readiness Score’ (payant).

Google Health

Le Fitbit Charge 6 est le premier appareil Charge entièrement intégré aux outils de Google et provenant donc de la plate-forme de Fitbit. Google avait racheté Fitbit en 2021 et s’occupe depuis lors de son intégration. Cela signifie par exemple qu’il faut quoi qu’il en soit disposer d’un compte Google pour utiliser cet appareil (et que vous devez donc transférer votre éventuel compte Fitbit).

Les appareils Fitbit Charge figurent ainsi dans le segment supérieur des traceurs de la marque. Ils se trouvent en somme sur la ligne délimitant les traceurs et les montres intelligentes. Cela signifie par exemple que le Charge 6 incorpore Google Maps (dans une version adaptée pour petit écran) et Google Wallet, ce qui permet d’utiliser Tap and Pay pour payer. L’appareil transfère également les notifications de Google Calendar, Gmail et WhatsApp. Ce Charge 6 possède en outre un lien avec YouTube Music, le service de diffusion de Google. C’est du reste le seul service musical à être supporté.

L’appareil sera commercialisé à partir du 12 octobre en trois teintes (obsidienne, porcelaine et corail) au prix indicatif de 159,95 euros.