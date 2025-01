Microsoft adhère à la CISPE

Microsoft rejoint la Cloud Infrastructure Services Providers of Europe (CISPE), une association commerciale européenne de fournisseurs de cloud avec laquelle l’entreprise avait précédemment conclu un accord.

La nouvelle a été confirmée par un porte-parole de la CISPE à The Register. Le groupe d’intérêt qualifie l’adhésion de Microsoft de pas en avant important et indique que Microsoft et le CISPE sont en phase l’une avec l’autre dans de nombreux domaines. Tel est le cas par exemple d’une loi portant sur un Cloud Switching Framework pour aider les fournisseurs de cloud et leurs clients à se conformer à la législation européenne sur les données.

L’adhésion de Microsoft a été votée par le conseil d’administration de la CISPE. Selon le porte-parole, de cette dernière, la décision n’a pas été prise à l’unanimité: AWS aurait ainsi voté contre l’entrée de Microsoft. AWS n’a pas souhaité répondre à The Register à ce sujet.

Cette adhésion est étonnante dans la mesure où la CISPE et Microsoft ont régulièrement été en désaccord ces dernières années sur la politique cloud du géant technologique. Finalement, un accord a été conclu, au grand dam du concurrent Google.