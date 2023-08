Un studio de jeux brésilien ouvre un bureau en Belgique

Mito Games, un studio de jeux brésilien, a ouvert un bureau européen à Charleroi. C’est l’entreprise elle-même qui l’a annoncé à l’approche de Gamescom 2023, le grand salon des jeux vidéo qui se tiendra à Cologne plus tard ce mois-ci.

Le Brésil est l’un des marchés des jeux en croissance la plus rapide en Amérique latine avec plus de mille studios développent des jeux vidéo. Au niveau des rentrées, le pays se classe à la dixième place dans le monde avec un chiffre d’affaires total supérieur à 1,3 milliard de dollars, soit quelque 1,185 milliard d’euros après conversion.

Tax Shelter

Une délégation de Mito Games, un studio créé en 2016 et établi dans la province brésilienne de Vitória – Espírito Santo, a visité plusieurs pays européens, avant de décider de se fixer en Belgique. ‘Ce furent les réunions organisées par WALGA (la Wallonia Games Association, ndlr) et la nouvelle exonération fiscale pour les jeux vidéo qui nous ont convaincus d’ouvrir notre filiale européenne à Charleroi’, a déclaré le managing director Rafael Texeira.

Texeira se réfère ainsi au Tax Shelter belge, un stimulant fiscal agréé par les autorités en vue d’encourager la production de jeux en Belgique. Ce système est du reste ouvert tant aux productions belges qu’aux coproductions internationales avec la Belgique, qui répondent à certains critères.

Situation centrale

Selon le PDG de Mito Games, la situation centrale de la Wallonie est également importante pour se lancer par la suite sur d’autres marchés européens, comme la France, l’Allemagne et la Grande-Bretagne. L’UE représente actuellement un tiers de la valeur sur le marché mondial des jeux vidéo (249,55 milliards de dollars en 2022). Elle constitue aussi la base de quelques-uns des plus grands éditeurs et studios de jeux.