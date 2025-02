Startup de la semaine: Airplan simplifie les demandes de permis d’urbanisme en Wallonie

Casse-tête pour les particuliers, perte de temps considérable pour les professionnels, les demandes de permis d’urbanisme sont une véritable corvée en Wallonie. Du moins, jusqu’à l’arrivée d’Airplan, un logiciel qui simplifie drastiquement cette tâche.

Accélérer considérablement le processus de demande de permis d’urbanisme (PU) : tel est l’objectif que s’est fixé Adeline Stals, docteure en architecture à l’ULiège, avec Airplan. Après seulement un an de développement et avec le soutien de ses deux associés, elle y est parvenue. Là où la procédure de demande de PU prenait autrefois plusieurs heures, elle ne prend désormais que quelques minutes.

Concrètement, « Airplan repose sur l’interrogation d’API de plusieurs banques de données, dont le géoportail wallon WalOnMap, et l’extraction d’informations pertinentes avec le projet d’urbanisme d’un utilisateur », explique la startup. Après quoi, le logiciel se charge de filtrer, formater et combiner les éléments récoltés pour constituer les documents requis par l’administration et fournir à l’architecte d’autres informations.

« Tout se fait automatiquement, donc aucune intervention de notre part n’est nécessaire », précise Adeline Stals. Mais l’erreur est humaine et « il arrive que certaines données publiques comportent des imprécisions, ce qui peut nuire à la demande de PU », poursuit-elle. « Dès que nous en détectons, nous mettons en place un correctif tel qu’une marge de tolérance pour les compenser. »

L’IA au service des PU

En moins de trois ans d’existence, le concept a déjà convaincu de nombreux professionnels : plus de 700 bureaux d’architectes ont fait appel à ce service pour plus de 4.000 permis d’urbanisme. Airplan séduit aussi les communes, qui le recommandent à leurs citoyens. « Plusieurs communes font appel à nos services ou renvoient leurs citoyens vers notre site pour les demandes de PU ». C’est d’ailleurs pourquoi la startup a développé une version dédiée aux particuliers qui, grâce à un formulaire simple et ludique, leur permet de vérifier s’ils doivent effectivement soumettre une demande de permis d’urbanisme.

Dans une certaine mesure, le logiciel comble le retard de la Wallonie en matière de digitalisation. Alors qu’à Bruxelles et en Flandre, les demandes de permis peuvent se faire en ligne, au sud du pays, il faut encore envoyer un dossier papier.

Mais les trois associés – qui viennent d’accueillir leur premier salarié – ne comptent pas s’arrêter là. « Cette année, nous prévoyons d’intégrer une fonctionnalité d’intelligence artificielle pour aider les particuliers à décrire leur projet », explique Adeline Stals. « Dire que l’on veut changer sa toiture ne suffit pas pour une demande de permis, il faut fournir beaucoup de données et ça, les particuliers n’en ont pas forcément conscience ». Par exemple, si un particulier souhaite agrandir une véranda, l’IA lui posera les bonnes questions (taille, matériaux, impact sur le voisinage…) et générera automatiquement le texte requis.