Starter de la semaine: Wetime planifie l’ensemble de votre citytrip

Vous souhaitez faire une petite virée, mais vous n’avez pas très envie de préparer des jours durant votre citytrip. Mieux vaut dans ce cas confier ce travail à quelqu’un d’autre évidemment. Et si ce n’est pas votre partenaire, tournez-vous peut-être vers l’IA. La jeune pousse Wetime de Flandre Occidentale vous concoctera ainsi un voyage fin prêt en tournemain.

Ce fut durant la pandémie que le fondateur de Wetime, Sietse Schelpe, y pensa: lorsque ce sera terminé, les gens retrouveront pleinement leurs habitudes. ‘Qui plus est, j’eus directement conscience qu’ils rechercheraient un surplus de qualité. Or c’est précisément ce que nous offrons avec notre plate-forme web: des voyages personnalisés qui sortent des sentiers battus’, explique-t-il. Sur le site, vous indiquez simplement quelles villes ne vous intéressent absolument pas, ce que vous recherchez exactement et quel est votre budget. En moins de six minutes, la plate-forme vous suggère quelques destinations accompagnées d’une proposition de voyage.

Cette proposition comprend non seulement un hôtel à votre goût, mais aussi deux activités par jour, ainsi que les restaurants qui jalonnent votre trajet. ‘Car notre planificateur tient aussi compte des durées des voyages et des emplacements’, déclare le fondateur. ‘Nous n’allons pas vous envoyer d’un côté à l’autre d’une ville, s’il y a moyen de mieux faire.’

Pour la formation de l’intelligence artificielle requise, Wetime a collaboré avec Amazon Web Services. ‘Ils nous ont sélectionnés pour l’AWS Startup Loft et y ont introduit notre connaissance qui s’est finalement traduite par une couche d’IA supplémentaire. En outre, nous basons notre modèle sur les plus de 14.000 voyages planifiés l’année dernière via notre plate-forme. Nous étoffons à présent aussi notre algorithme sur base de la géolocalisation et des commentaires’, explique Schelpe.

Fonctionnalités uniques

Pour l’enregistrement de tickets, Wetime collabore avec Tiqets et GetYourGuide et reçoit en échange ce qu’on appelle une commission d’associé (referal fee). L’année dernière, la startup a d’abord examiné par le biais d’une campagne Kickstarter si les gens étaient intéressés par un abonnement annuel à 15 euros, mais l’arrivée de ChatGPT a incité la jeune pousse à adopter une autre approche. ‘A un niveau basique, ce bot d’IA générative peut aussi faire ce que nous faisons’, précise Schempe. ‘Heureusement, la campagne de financement participatif (crowdfunding) a attiré l’attention de Packet Ship, un grand fournisseur de logiciels hôteliers, qui recherchait quelques fonctionnalités uniques.’

Ensuite, ce fut le tour de VodafoneZiggo, un acteur mondial dans le secteur de l’hôtellerie. Grâce à ces deux partenaires, la jeune pousse eut l’idée de développer une appli Wetime capable de tourner sur les TV d’hôtel. ‘Il y a là en effet une réelle situation ‘gagnant-gagnant’ pour toutes les parties: les partenaires peuvent s’appuyer sur une offre plus large et pour nous, il y a directement un vaste débouché. Et en proposant un quart de ce que cela rapporte aux hôtels eux-mêmes, ceux-ci peuvent également générer des revenus supplémentaires par chambre.’

Enormes ambitions

A présent que le startup a été sélectionnée pour le Growth WebSummit, ses ambitions sont énormes. Wetime entend se lancer aux Pays-Bas dès l’année prochaine, pour ensuite se tourner vers le marché belge. Par après, Vodafone envisagera le reste de l’Europe. ‘Dès à présent, nous disposons de données de destinations dans le monde entier’, affirme Schelpe. ‘Le seul défi à relever, ce sont les endroits à propos desquels on ne trouve que peu d’informations en ligne ou où il n’y a pas grand-chose à faire. Nous devrons alors encore et toujours ajouter des données manuellement.’

Ce qui est impressionnant, c’est que Wetime s’est jusqu’à présent développée entièrement par elle-même. ‘Je travaille aussi comme marketeur indépendant’, révèle encore Schelpe, qui a directement réinvesti nonante pour cent de ses revenus dans la poursuite du développement de Wetime. ‘Entre-temps, la startup a éveillé l’intérêt de quelques investisseurs potentiels, qui sont évidemment les bienvenus: si nous voulons en effet mener à bien cette expansion à l’étranger, nous aurons besoin d’argent. Nous prévoyons par conséquent une vaste phase de capitalisation pour février, durant laquelle nous espérons lever jusqu’à un million d’euros.’