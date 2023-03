Starter de la semaine: Vitaminsatwork passe en revue la motivation intrinsèque de vos collaborateurs

Garder vos collaborateurs et les maintenir motivés, c’est possible avec les informations adéquates. Grâce à un outil à base scientifique, la nouvelle jeune pousse louvaniste Vitaminsatwork permet aux chefs d’entreprise et aux services du personnel d’avoir une bonne vision de l’expérience au travail de leurs collaborateurs.

C’est qu’à l’extérieur, sur le marché du travail, la guerre au talent fait encore pleinement rage. Des places vacantes ne trouvent pas acquéreurs, car les nouveaux employés sont bien difficiles à trouver. Miser sur la rétention et éviter le risque de surmenage et de défaillance devient essentiel. C’est ce que nous avons constaté aussi dans l’entreprise de ‘cloud business communication’ Dstny. En interne, elle a fait tout ce qu’elle a pu pour trouver une solution par laquelle l’impact des décisions directoriales sur l’expérience au travail des collaborateurs peut être évalué.

‘Dans ce but, elle a effectué des recherches dans le monde académique’, déclare le CEO de Dstny, Daan De Wever. ‘Bert Schreurs, professeur de gestion des relations humaines à la VUB et à la Solvay Business School a en effet développé des modèles en vue de mesurer l’expérience au travail du personnel, ce qui permet d’obtenir une vision d’éventuels problèmes sur le lieu de travail. Et c’est bien nécessaire, car trop souvent, les chefs d’entreprise pensent que leur personnel est en bonne forme et motivé, alors qu’il existe des problèmes sous-jacents.’

‘Sur la base de ces notions scientifiques de Schreurs, nous avons mis au point une plate-forme SaaS’, ajoute le CEO de Vitaminsatwork, Jonas Geleyn. ‘Un manager ou un chef d’entreprise peut ainsi lancer un questionnaire parmi ses collaborateurs, ce qui permet d’obtenir un instantané de la situation en cours. Ils savent ainsi où en est la vitalité et l’enthousiasme de leurs employés. Mais cela ne s’arrête pas là. Ils peuvent aussi créer des simulations et des analyses d’impact montrant ce qui changerait en cas de prise de certaines mesures. Autrement dit, notre plate-forme d’analytique de données leur offre aussi des informations prédictives.’

Respect complet du GDPR

En faisant circuler entre-temps de brefs nouveaux questionnaires parmi le personnel, vous saurez comment évolue la situation dans l’entreprise. Même un collaborateur peut de sa propre initiative transmettre un bref état des lieux. Il va de soi qu’en l’occurrence, la confidentialité doit être respectée. ‘En tant que collaborateur/collaboratrice, vous restez propriétaire de vos données’, affirme Geleyn. ‘C’est lui ou elle qui signale explicitement quelque chose à un supérieur, sinon il s’agit de données agrégées d’où aucune conclusion personnelle ne peut être tirée. Nous respectons complètement le GDPR.’

Je suis par exemple convaincu que l’outil aurait pu contribuer à signaler à temps les problèmes chez Plopsaland. Daan De Wever (Dstny)

Et De Wever de citer un exemple tiré de sa propre pratique. ‘Je sais que les collaborateurs de Dstny accordent beaucoup d’importance aux formations continues. Il serait donc approprié d’y investir, penseriez-vous, mais pas de la façon dont on le fait aujourd’hui: avec l’outil de Vitaminsatwork, on pouvait estimer qu’il était à peine possible d’enregistrer un gain supplémentaire sur le plan de l’enthousiasme. Ce que j’ai constaté par contre, c’est combien nous pouvions perdre, si l’on ne misait pas sur la formation continue. Ce sont là des notions qui permettent d’avancer. Et c’est sans parler des possibilités. Je suis par exemple convaincu que l’outil aurait pu contribuer à signaler à temps les problèmes chez Plopsaland.’

Testcases payants

Le capital humain est un atout important pour beaucoup d’entreprises, mais souvent, cela ne se voit pas, selon Geleyn: ‘Avec Vitaminsatwork, nous offrons aux directeurs du personnel un outil permettant d’exprimer cette importance en chiffres, car on voit directement quel est le retour sur investissement.’

Depuis septembre, Vitaminsatwork tente de conquérir le marché, et cela se passe bien, semble-t-il. ‘Nous recevons pas mal de réactions positives et avons de nombreux cas de test payants en cours chez diverses entreprises. Ce qui nous rend pleins d’espoir, c’est qu’aucune d’elles n’a encore signalé son désappointement. Et donc, nous misons à présent sur leur conversion en véritables clients payants.’ De plus, la startup souhaite élargir sa clientèle par la vente directe, mais aussi via un réseau de partenaires d’entreprises RH proposant la solution.

Les ambitions sont élevées, mais c’est normal, estime De Wever: ‘Voyez le fonds d’investissement APAX, qui a injecté aussi du capital dans Dstny. Il a décidé que toutes les entreprises dans son portefeuille devront effectuer une enquête parmi leurs collaborateurs avec notre outil. C’est important de savoir que même un fonds d’investissement estime que cela peut rapporter.’

Solide injection de capital

À propos d’investissements, après un démarrage dans le sillage de Dstny, l’entreprise Vitaminsatwork privatisée l’été dernier a reçu une solide injection de capital de 895.000 euros avec l’aide d’un groupe d’entrepreneurs belges, dont De Wever en personne, mais aussi LVL7 BV(Jonas Scheers), Obelisk Group BV (Bart Jaeken), Frederik De Proft, Nick Bosmans, The Alliance Holding Association NV (Jürgen Ingels et Stefan Dierckx), Jonas Geleyn, SBS Group BV (Steven Van Mol), Bernadette Claes, Christophe Reynaert, JT Consult BV (Jérémy Delhaye) et Jean-Christophe Pierre. Bert Schreurs a lui aussi rejoint l’entreprise.

‘Il faudra saisir le moment’, ajoute De Wever. ‘On peut continuer de la sorte pendant deux ans encore, puis Vitaminsatwork devra voler de ses propres ailes. Cela ne signifie cependant pas que nous ne puissions – comme pour toute start-up – saisir des opportunités, si elles se présentent.’