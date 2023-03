Starter de la semaine: Telloport permet aux entreprises de livrer et de réceptionner toujours et partout

On pourrait penser qu’on maîtrise bien les livraisons aujourd’hui, après des années de présence d’Amazon, Bol, etc. Et pourtant, il y a moyen de faire mieux encore. La jeune pousse Telloport d’Hasselt se focalise précisément sur le marché des livraisons commerciales et veille à ce que tout s’y passe sans anicroche: à tout moment, en tout lieu.

‘On le remarquait lorsqu’un coursier se présentait à notre porte, en notre absence: la livraison exige des rendez-vous et un planning. Et de l’attente. Dans l’industrie aussi, on perdait ainsi beaucoup de temps’, déclare le fondateur de Telloport, Hans De Raeve. ‘On avait en effet besoin de quelqu’un sur place pour la réception des colis et inversement, on ne pouvait livrer que si le destinataire était présent. Cela nécessitait un créneau horaire, ce qui pouvait provoquer du stress en cas d’imprévu et, dans les cas extrêmes, impacter les activités d’un client.’

Voilà pourquoi Raeve a imaginé une solution permettant aux entreprises de fournir et de réceptionner sans devoir pour autant se rencontrer physiquement. Ce qu’on appelle les distriSPOT peuvent en effet être installés partout, et leur accès est géré via une plate-forme logicielle. ‘Cela peut être des consignes, comme Bpost en a installées ci et là pour la collecte de colis’, confirme le fondateur. ‘Mais il peut s’agir aussi de containers, utilitaires, bâtiments, distributeurs automatiques, etc. Afin que les livraisons puissent avoir lieu.’

Module de prêt

Sur la plate-forme distriSPOT, toutes les informations à échanger sont tenues à jour. L’ouverture des sites s’effectue avec une clé mobile, à savoir un code PIN, QR ou autre à scanner. ‘L’avantage ici, c’est qu’il ne faut plus jamais chercher de mot de passe, car le tout n’est utilisable qu’une seule fois.’

La solution de Telloport convient non seulement pour les livraisons, mais aussi pour faciliter la distribution interne de matériel. ‘Dans ce scénario, notre distriSPOT fonctionne plus ou moins comme une consigne automatique, où vous pouvez déposer ou retirer quelque chose en introduisant le code ad hoc. Et avec notre module de prêt, vous pouvez en assurer la gestion, afin de retirer de notre distriSPOT ce dont vous avez besoin pour un travail, avant de le remettre en place.’

Le fait que Telloport cible le marché business, n’est pas un hasard. ‘Nous avons effectué une étude de marché au préalable. Il en est ressorti que les particuliers n’étaient pas encore prêts pour cette approche domestique’, explique De Raeve. ‘Mais de l’industrie, j’ai reçu le signal qu’une telle solution était envisagée.’ Et tel est bien le cas. Depuis que la startup a lancé sa solution distriSPOT sur le marché en 2020, plusieurs acteurs en vue l’ont déjà adoptée. C’est ainsi que Nike utilise le distriSPOT pour la distribution de ses chaussures de sécurité, alors que Dexis Belgium est aussi client.

Modèle récurrent

Tout client peut donc acheter la solution de Telloport. ‘Mais il y a aussi un modèle récurrent où le client paie la maintenance et le logiciel’, indique De Raeve. ‘De toute façon, notre démarche est basée sur le projet du client, ce qui signifie que nos modèles standardisés sont utilisés à la mesure de ce dernier. Dans ce contexte, il y a toujours un calcul du retour sur investissement, afin que cela rapporte au client.’

Après le développement initial, c’est l’investisseur privé Peter Manet qui fut le premier à réjoindre l’entreprise en 2020. Récemment, il augmenta sa contribution et amena aussi quelques nouveaux business angels autour de la table. Conjointement avec LRM, la société d’investissement limbourgeoise, ils assurèrent une hausse de capital d’1,25 million d’euros.

‘Il en résulte que nous pouvons continuer de développer notre solution distriSPOT et recruter du personnel supplémentaire pour accélérer notre croissance’, précise encore le fondateur. ‘Nous commençons par nous concentrer sur le Benelux, mais nous voulons à coup sûr nous étendre aussi à d’autres pays. Dans ce but, nous voulons mettre en place un réseau de partenaires-revendeurs qui reprendront notre solution dans leur gamme.’