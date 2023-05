Starter de la semaine: Tangent Works crée des modèles informatiques capables de faire des prévisions

Les entreprises se retrouvent aujourd’hui avec une montagne de données sur les bras. Grâce à l’IA et à l’apprentissage machine, elles ont enfin la possibilité de traiter ces données afin qu’elles leur rapportent. Tangent Works opère spécifiquement dans le segment des données en évolution. D’une simple pression sur un bouton, la scale-up a conçu une façon d’obtenir le modèle informatique ad hoc pour les interpréter.

‘Quiconque pense à des applications IA populaires, pense souvent d’abord aux voitures autonomes’, déclare Henk De Metsenaere de Tangent Works. ‘Mais ce n’est pas là où on engrange le plus de bénéfices. Pour les entreprises, il est souvent question de ce qu’on peut faire avec les soi-disant time series data: des données qui changent au fil du temps, comme les nombres de visiteurs sur un site web, les chiffres de vente ou encore les données des capteurs qui sont installés sur des machines et qui mesurent, disons, la pression ou la température. C’est sur cette base qu’il est possible de créer des modèles informatiques qui se livrent à des prévisions à propos des futures évolutions de ces chiffres.’

Il convient du reste de mettre l’accent sur le terme ‘possible’, car créer ce genre de modèles informatiques est très expérimental. ‘Cela nécessite beaucoup de temps de la part d’experts en la matière’, explique le co-fondateur. ‘C’est précisément là que nous voulons intervenir, afin de rendre ce type de modèle accessible aux entreprises.’

Discipline de niche

Les développeurs de Tangent Works ont à cette fin développé TIM (Tangent Information Modeler). Il s’agit d’un service dans le nuage, où les entreprises peuvent transférer et faire analyser leurs données, puis, dans le prolongement, se voir proposer un modèle informatique en vue de développer d’autres prévisions ou interprétations.

Pourquoi l’entreprise de Gooik réussit-elle donc dans quelque chose qui exige normalement beaucoup d’expertise et de temps? ‘Je ne veux pas être trop technique’, réagit De Metsenaere. ‘Mais cela s’apparente aux mathématiques. Nous avons utilisé la discipline de niche de la géométrie de l’information, ce qui fait que nous pouvons convertir les données en structures 3G géométriques. Cela nous permet de programmer certains ‘computational shortcuts’ (raccourcis informatiques) pour pouvoir fournir rapidement des résultats.’

Au niveau de l’aspect professionnel, ce sont surtout les entreprises nécessitant de nombreux modèles informatiques qui sont des clients intéressants, selon De Metsenaere: ‘Une entreprise possédant un solide parc de machines pourrait par exemple utiliser un modèle informatique par machine, qui prévoirait quand une maintenance s’impose ou quand des anomalies se manifestent. C’est sur cette base que pourraient être évités des temps d’arrêt ou des pannes, ce qui se traduirait par du bénéfice.’

Paiement en fonction de la croissance

Comme modèle commercial, Tangent Works utilise donc un ‘subscription-based model’. ‘Pay as you grow’, comme De Metsenaere l’appelle. ‘Car ce n’est pas parce que vous avez élaboré une fois un modèle informatique que vous pouvez continuer de l’utiliser. Au fur et à mesure que les données changent avec le temps, il vous faut aussi actualiser votre modèle pour pouvoir continuer de faire des prévisions précises.’

TIM est surtout une technologie qui doit être intégrée dans d’autres solutions. ‘C’est ainsi que notre principal client par exemple, Siemens, a repris notre outil dans son service dans le nuage IoT MindSphere. Nous avons alors conclu avec cette entreprise un contrat OEM, en vue de traiter toutes les données que les capteurs détectent dans leurs machines.’

Ce type de contrat OEM est une manière unique avec laquelle Tangent Works veut se positionner plus avant sur le marché. ‘De plus, nous avons également des clients professionnels qui reprennent TIM dans leurs solutions pour leurs clients, tout spécialement pour couvrir le volet interprétation des données. Nous serons par conséquent rarement la solution bout-à-bout pour une entreprise, mais plutôt une partie d’une combinaison avec d’autres outils qui assurent conjointement une solution globale. Voilà pourquoi nous avons mis au point des partenariats avec tous les Amazon et autres Microsoft de ce monde.’

Nouvelle injection

Sur le plan financier, Tangent Work a ces dernières années déjà parcouru pas mal de canaux. ‘Cela a évidemment démarré avec notre propre argent et celui de la famille et des amis’, affirme De Metsenaere. ‘Ensuite, nous sommes vite passés à une phase de capitalisation intégrant des investisseurs locaux, tels Saffelberg et Molenwater Groep. Il y a trois ans, du capital-risque du fonds britannique Force Over Mass (FomCap) est venu s’ajouter’, précise-t-il.

Tous ces actionnaires ont récemment effectué une nouvelle injection financière. En tout, quelque huit millions d’euros ont ainsi déjà été investis dans l’entreprise. ‘Il faudra voir si cela suffit. L’objectif est en tout cas de nous en tenir d’abord à notre business plan existant’, conclut le CEO.