Starter de la semaine: Synchestra vous permet de jouer avec un orchestre classique

Jouer de votre instrument comme s’il y avait un grand orchestre autour ou derrière vous. Tel est le rêve de tout musicien, et la jeune pousse du Brabant Flamand Synchestra en a fait une réalité. Parce que tout un chacun veut se transformer en soliste.

‘Chaque année, des centaines de musiciens décrochent leur ‘premier prix d’interprétation instrumentale ou de chant’, déclare le co-fondateur de Synchestra, Robrecht H. Paternoster. ‘C’est là le stade le plus élevé qui soit, et pourtant, il n’arrive que rarement que ces artistes puissent jouer dans un orchestre. Il faut que vous soyez exceptionnellement bon, alors que les opportunités sont réellement microscopiques.’

Paternoster et ses associés ont trouvé la solution sous la forme d’une appli dans laquelle vous pouvez saisir des partitions qui sont ensuite jouées sans la partie que vous interprétez vous-même. ‘Comme nous captons aussi le jeu de l’utilisateur, l’orchestre peut même ralentir et accélérer, conjointement avec lui, à une précision de vingt millisecondes. Tout comme un véritable orchestre le fait avec son soliste’, explique Paternoster.

Comme si c’était réel

Synchestra dispose d’une équipe mondiale de 25 collaborateurs qui transcrivent des partitions contre paiement de royalties, puis les convertissent en musique numérique. ‘Le son de celle-ci ne se différencie pas du son analogique, comme il ressort de tests’, affirme Paternoster. ‘C’est comme si c’était réel.’

Comment la start-up y est-elle arrivée? ‘Nous sommes des ingénieurs, mais aussi des musiciens et nous réfléchissons d’abord et surtout en cette qualité’, déclare Paternoster en souriant. ‘Voilà pourquoi nous pouvons aussi être meilleurs que les concurrents, qui raisonnent nettement plus en termes de technique. Nous sommes par exemple les seuls qui fournissons des partitions pour chefs d’orchestre, où toutes les parties sont visibles. C’est tout simplement nécessaire, car faire un concert, c’est comme dialoguer. Si vous ne savez pas ce que l’autre va faire, c’est l’échec assuré.’

Public niche

L’utilisateur achète tant l’appli que les partitions, même si Paternoster ne peut encore rien dire sur les tarifs. ‘Nous espérons nous lancer sur le marché d’ici six mois et examinons pour l’instant quels prix nous pourrions pratiquer. En tout cas, ce sera nettement au-dessus du tarif moyen de nos concurrents. Nous ciblons en effet un public niche de professionnels, de professeurs de musique et d’amateurs chevronnés pour qui la musique doit être sans concession.’

Un public niche signifie aussi que la Belgique sera directement trop exiguë. ‘Il va de soi que nous entendons nous internationaliser rapidement’, ajoute Paternoster. ‘Dans ce but, nous avons reçu un soutien à la recherche d’un montant de 270.000 euros de la part de VLAIO. Conjointement avec notre propre investissement de 400.000 euros, cela devrait nous permettre de commencer à générer des rentrées. Ultérieurement, nous voulons examiner la possibilité d’activer l’IA afin d’améliorer encore l’appli.’