Starter de la semaine: Ovinto automatise la paperasserie pour le secteur du transport industriel de marchandises

Les livraisons industrielles vont de pair avec un tas de documents: ‘Veuillez signer la feuille carbone bleue des formulaires rose et vert, et voici votre reçu’. N’y a-t-il pas moyen de faire mieux? Bien sûr que si, a-t-on dû se dire chez Ovinto en Flandre Orientale. C’est ainsi que la scale-up prépare depuis-peu un ‘Waze pour le transport de marchandises sur rail.’

Le transport de marchandises sur rail, ce n’est pas une sinécure, selon le fondateur d’Ovinto, Frederick Ronse: ‘Surtout à l’échelle internationale. Chaque pays possède en effet ses propres normes, et on constate que personne ne souhaite faire la moindre concession. Car l’Allemagne ne suit en aucun cas les règles françaises ou inversement?’ Quiconque souhaite expédier des containers-citernes réservés à l’industrie chimique d’un point A vers un point B, doit donc souvent se farcir pas mal de paperasserie. Ronse voulut y remédier il y a quatorze ans déjà, afin de rendre l’ensemble du trajet ‘nettement plus automatisé’.

Tous ces bons de commande devraient bien pouvoir être créés sur un PC, s’était alors dit l’entrepreneur: ‘Nous avons donc commencé par numériser et connecter le tout. En intégrant le système des bons via une plate-forme, nos clients peuvent travailler de manière nettement plus efficiente et analyser l’ensemble des activités plus en profondeur. Il est par exemple ainsi possible de découvrir des modèles de dégâts signalant un problème.’

Services managés

Une autre étape consiste à automatiser autant que possible le travail manuel répétitif. Ronse cite un exemple: ‘Prenons un client possédant de nombreux containers-citernes, qui doivent être homologués régulièrement par une firme extérieure. L’opération génère annuellement des milliers de PDF d’homologation que quelqu’un chez ce client doit contrôler au niveau de la date d’échéance, laquelle doit ensuite être introduite dans le système dudit client. Ce processus, nous pouvons le faciliter grandement.’

‘Notre plate-forme permet de faire beaucoup de choses’, précise Ronse. ‘Et parfois, cela fonctionne à notre avantage, car il n’existe pas qu’un seul argument massue. Souvent, ce n’est que quand on travaille depuis quelque temps déjà avec notre outil qu’on se rend vraiment compte comment l’utiliser au mieux. Nous prévoyons par conséquent au-delà de la licence SaaS aussi mensuellement des heures de ‘managed services’ (services managés) durant lesquelles nous passons en revue les possibilités, conjointement avec le client.’

Ce faisant, l’utilisation de la solution croît rapidement au sein d’une entreprise avec toujours plus de connexions à des éléments susceptibles d’être automatisés. ‘Supposons que vous ayez des fichiers Excel pour vos containers qui sont en circulation, qui nécessitent une maintenance ou qui sont destinés à la vente. Si vous les interconnectez, vous obtiendrez de nouvelles notions qui engendreront à leur tour de nouvelles approches en vue d’utiliser Ovinto’, explique le fondateur.

Expansion hors Europe

Il est question de traçage par exemple. ‘Comme il est incroyablement malaisé de travailler avec les services du rail, nous entendons développer notre propre Waze pour le transport ferroviaire de marchandises. La frustration est en effet si grande que nos clients sont prêts à partager leurs données avec d’autres. Il doit en résulter une plate-forme sur laquelle le client peut suivre chaque train en temps réel.’

Après un début hésitant en 2010, la jeune pousse, dont le portefeuille contenait trois grands clients, a évolué en une entreprise possédant 22 ‘méga-clients’, dont des géants de la chimie tels que BASF et Solvay. Aujourd’hui, la plate-forme est devenue sa carte de visite, et Ronse ose miser pleinement sur une expansion: ‘Le secteur chimique européen éprouve des difficultés à cause des coûts énergétiques en hausse, et nous nous tournons donc à présent vers le marché américain. Nous y avons déjà engagé une personne, et notre objectif est d’ouvrir un bureau à Houston d’ici quelques semaines. De plus, nous élargissons notre focus du rail vers le trafic de containers-citernes et vers la navigation intérieure. Il va de soi que nous ne voulons pas non plus à terme nous limiter au secteur chimique.’

Au niveau financier, l’entreprise est suffisamment solide, selon le fondateur: ‘Jusqu’à présent, nous avons toujours pu faire face à nos engagements, exception faite d’une injection en 2016, lorsqu’un business angel a versé un million d’euros en échange de dix pour cent des actions. Depuis lors, nous pouvons tout payer par le biais de prêts bancaires, et nous voulons poursuivre dans cette voie. En fin de compte, un taux d’attrition (churn) de zéro pour cent insuffle une grande confiance: nous n’avons pas encore perdu un seul client. Quiconque travaille avec nous, persiste et signe.’