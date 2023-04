Starter de la semaine: Mygameplan permet aux joueurs de foot et aux entraîneurs de visionner leurs statistiques

Le fait que le sport est désormais soumis aux mathématiques et que le coaching repose sur l’analyse de données, n’est plus un secret depuis le succès rencontré par le site web FiveThirtyEight. Grâce à une appli pratique, la jeune pousse louvaniste Mygameplan veut rendre intelligibles les statistiques pour chaque joueur et entraîneur de football professionnel.

C’est là une idée qui a trouvé son origine au sein du club de foot d’Oud-Heverlee Louvain, où Berten Knaepen était actif. Il s’est rendu compte que grâce à des caméras placées autour du terrain, on pouvait obtenir une foule de données. Mais c’était une autre paire de manches que d’utiliser celles-ci de manière fluide à des fins d’analyse et de compréhension.

Analyse sur mesure des données

‘Pour un coach, il n’est déjà pas simple de les comprendre, et encore moins de la part d’un joueur de foot’, explique Knaepen. ‘Et donc, nous nous sommes attelés, mes co-fondateurs Dries Deprest et Milan Klaasman et moi, à concevoir une solution permettant une analyse sur mesure des données.’

La solution se compose d’une application SaaS qui rapatrie toutes les données brutes via une API (Application Programming Interface, ndlr) et les combine aux images des caméras. ‘Nous y appliquons ensuite un algorithme IA qui en génère des statistiques claires’, ajoute Knaepen. ‘Un joueur peut ainsi immédiatement après le match voir combien de bonnes passes il a effectuées ou combien de duels il a gagnés. De son côté, le coach peut le cas échéant fixer au préalable des objectifs à un joueur et visionner après coup si ce dernier les a atteints (nombre de passes vers l’avant ou pourcentage de duels aériens gagnés).’

Grâce à un subside à l’innovation de VLAIO et au soutien du programme iStart de l’Imec, d’un montant de 50.000 euros chacun, ainsi qu’à une première commande de consultance d’une valeur comparable, Knaepen et ses partenaires ont réussi à convertir leur idée en une preuve de concept. Celle-ci a été peaufinée au cours de la précédente saison de football en collaboration avec quelques clubs. ‘En décembre 2022, nous avons activement pénétré le marché’, affirme le fondateur. Et avec succès: ‘Nous avons conclu un partenariat avec la Pro League, ce qui fait que tous les clubs de première division utilisent notre solution. Quelques clubs néerlandais ont entre-temps fait de même.’

Internationalisation

Mygameplan met à présent tout en œuvre pour se faire connaître la saison prochaine au niveau mondial. Il y a dès à présent de l’intérêt de la part non seulement de l’Espagne, de l’Angleterre et de la France, mais aussi des Etats-Unis, voire de l’Inde. ‘Si nous parvenons à convaincre un seul club dans une compétition, cela peut nous permettre d’attirer aussi d’autres équipes. Nous voulons en outre aussi miser sur les propriétaires de plusieurs clubs dans différents championnats.’

Avec un investissement de 300.000 euros consenti par le nouveau studio gantois Miles Ahead, Mygameplan pourra encore tenir le coup durant une année au minimum. ‘Le besoin de rechercher ensuite du nouveau capital dépendra de notre situation et de notre souhait d’accélérer notre internationalisation’, conclut Knaepen.