Starter de la semaine: Mbrella offre aux employés des solutions de mobilité flexibles

Une plate-forme SaaS vous permettant non seulement de gérer votre budget mobilité, mais aussi de payer directement la mobilité partielle ou votre carte de train, tram of bus. La jeune pousse bruxelloise Mbrella a à cet égard développé l’œuf de Colomb pour les services RH, afin de satisfaire la demande croissante en flexibilité.

C’est dans le giron de Lab Box, l’incubateur de mobilité alternatif de D’Ieteren, que Mbrella a plongé ses racines. ‘Lorsque la loi changea en 2019 et offrit aux employeurs nettement plus d’options de mobilité, nous sommes aussitôt passés à l’action’, déclare le co-fondatrice Audrey Stampaert. ‘Surtout durant la pandémie du corona où les gens se sont de plus en plus familiarisés avec le télétravail et avec des alternatives aux traditionnels déplacements entre le domicile et le lieu de travail que le besoin de davantage de flexibilité en la matière à crû. Il n’était alors depuis longtemps déjà plus question d’une voiture de société, mais de l’ensemble du phénomène de mobilité.’

Carte de paiement virtuelle

Et c’est ainsi que Mbrella mit au point une plate-forme SaaS sur laquelle tout employé gère son propre budget de mobilité. ‘Il reçoit cette possibilité à partir des services RH’, précise Stampaert. ‘L’employé décide ensuite lui-même comment il va dépenser le budget au jour le jour s’il le souhaite. Un jour pour le vélo et le lendemain pour la voiture. Et quiconque a besoin d’une trottinette ou d’une bicyclette partagée, ou opte pour les transports en commun, peut payer avec une carte de paiement virtuelle directement depuis l’appli.’

Ici, la jeune pousse cible aussi la durabilité. ‘Le manager RH qui gère la plate-forme, reçoit une vision précise de l’empreinte écologique et du coût total de la mobilité de son entreprise. Pour le service, il s’acquitte d’un coût de licence mensuel basé sur le nombre de collaborateurs qui se sont enregistrés sur la plate-forme.’

Croître, tel est le leitmotiv

‘Nous avons dû créer nous-mêmes le marché pour notre produit’, reconnaît le co-fondateur. ‘Lorsque nous nous sommes lancés, nous étions en plein confinement, et les employeurs avaient d’autres préoccupations que les budgets de mobilité. Chemin faisant, les choses ont évolué, lorsque les employés réclamèrent de la flexibilité.’

Aujourd’hui, quelque quatre cents entreprises sont devenues clientes chez Mbrella, ce qui représente 30.000 utilisateurs environ sur la plate-forme. ‘Parmi lesquels de grands noms tels ING, Telenet ou Orange, mais aussi beaucoup de firmes IT et d’entreprises de consultance. ‘Croître, tel est à présent le leitmotiv et dans ce but, Mbrella emprunte une double voie. ‘Pour les PME, nous comptons sur des partenaires comme SD Worx, Securex, Partena ou Acerta, qui les orientent vers notre solution’, apprend-on. ‘Et pour les acteurs en vue, nous misons sur la vente directe ou nous fonctionnons via D’Ieteren & PwC.’

De l’intérêt de l’étranger

La situation fiscale belge est très complexe, selon Mbrella, ce qui fait que la start-up se focalise temporairement sur son propre marché. ‘Mais en principe, nous devrions pouvoir atteindre d’une manière ou d’une autre des employés partout dans le monde. Nous envisageons donc à coup sûr de nous tourner vers l’étranger d’ici quelques années. Et en premier lieu vers la France qui a développé un concept de forfait mobilité durable aisément intégrable.’

En 2021, D’Ieteren avait investi une première fois un montant de deux millions et demi d’euros dans Mbrella, et y a ajouté récemment six millions. ‘Nous voulons ainsi continuer d’aller de l’avant’, conclut Stampaert. ‘L’objectif n’est pas de rechercher du capital à l’extérieur. Nous demeurons à cent pour cent partenaires de D’Ieteren.’