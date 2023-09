Starter de la semaine: iTraceiT rend (notamment) les diamants parfaitement traçables

Besoin d’une jolie bague, mais dont le diamant ne doit pas être entaché de sang? Pas envie d’un bijou russe scintillant à votre doigt? Dans l’affirmative, cela va de pair avec une parfaite traçabilité de la pierre, ce qui est précisément la spécialité de la jeune pousse wallonne iTraceiT.

Il est préférable de ne pas posséder de diamants parmi nos bijoux. ‘D’autant qu’il sera bientôt encore plus important de connaître leur provenance’, déclare Frederik Degryse CEO de iTraceiT. ‘A partir de l’année prochaine, les Etats-Unis banniront en effet aussi, selon toute attente, les diamants russes en réaction à l’invasion de l’Ukraine. Quand on sait que l’Europe et les Etats-Unis sont les principaux marchés pour ces pierres, il est clair qu’une bonne traçabilité deviendra indispensable.’

Jusqu’à présent, il n’existait exclusivement que des solutions fragmentaires d’un seul producteur par exemple ou pour une catégorie spécifique de produits, mais pas encore une solution exhaustive. iTraceiTen possède donc une à présent. Comment en est-elle arrivée là?

‘Grâce à une combinaison d’une chaîne de blocs et de codes QR’, selon Degryse. ‘Avec la première, nous stockons toutes les informations de manière décentralisée, de sorte qu’il n’y ait plus rien à modifier. Ensuite et à chaque jalon du tracé, un code QR unique est créé, dissimulant toutes sortes de données supplémentaires. Comme une photo ou ce qu’on appelle un certificat Kimberly qui garantit que le diamant est d’origine éthique.’ En fin de parcours, on peut ainsi parfaitement vérifier le trajet que la pierre a accompli. ‘Comme nous ne dépendons pas d’un producteur ou d’une autre partie intéressée dans le secteur, nous sommes entièrement libres et pouvons travailler avec tout le monde.’

L’Inde et les Etats-Unis lorgnent

Au bout d’un an et demi, iTraceiT a trouvé quelque quatre-vingts clients qui ont fait confiance au modèle basé SaaS. ‘Ils sont répartis dans tout le secteur’, précise Degryse. ‘Ce sont tant des exploitants miniers que de grands tailleurs de diamants en Inde. C’est là que nous voulons continuer de capitaliser, car plus il y a de participants dans le processus, mieux c’est pour la traçabilité. Nous avons débuté avec le marché de luxe en Europe et voulons à présent tenter de convaincre des acteurs supplémentaires. La prochaine étape consistera par conséquent à nous focaliser davantage sur l’Inde, où sont établis les principaux tailleurs de pierre. Nous entendons également nous tourner vers le marché à la consommation américain, pour attirer des joailliers et d’autres revendeurs.’

Pour y parvenir, iTraceiT a récemment reçu un quart de million d’euros du fonds d’investissement Wallonia Innovation and Growth (W.IN.G). La jeune pousse devra ainsi réaliser le grand saut de l’Atlantique, mais aussi continuer de développer son hub R&D situé à Braine-le-Comte. ‘Nous voulons y rechercher plus avant comment activer par exemple l’intelligence artificielle dans l’enregistrement des documents dans notre flow’, ajoute Degryse, tout en précisant que la solution de son entreprise ne se limite pas au secteur du diamant. ‘Il y a évidemment des éléments que nous avons prévus spécifiquement pour ce domaine, mais des négociants en or et en pierres précieuses ont aussi déjà accueilli iTraceiT à bras ouverts. Notre produit est utilisable partout où la traçabilité est nécessaire.’

Le soutien wallon va de pair avec des indicateurs clés de performances (ICP) spécifiques, sur base desquels des injections de capital supplémentaires peuvent être débattues. ‘Un financement supplémentaire est toujours négociable. Nous sommes ouverts à d’autres investissements.’