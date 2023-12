Starter de la semaine: IPEE vous permet de consommer moins d’eau aux toilettes

Nous y allons à plusieurs reprises par jour, et cela nous coûte à chaque fois pas mal d’eau. Les visites aux toilettes représentent ainsi une grande partie de notre consommation d’eau. Il donc intéressant de penser à la réduire. La jeune pousse anversoise IPEE a trouvé une solution.

‘C’est un besoin primaire, une nécessité quotidienne’, déclare Jan Schoeters, le co-fondateur d’IPEE. Car on ne peut se passer de se rendre aux toilettes et ce, plusieurs fois par jour. ‘Dans les bâtiments non-résidentiels, cela peut représenter jusqu’à septante pour cent de la facture d’eau’, ajoute-t-il. Et en période de pénurie d’eau croissante, il s’agit d’un problème substantiel.’

Une économie rapidement sensible

IPEE a donc inventé une solution technologique. ‘Nous nous sommes demandé comment rendre notre consommation d’eau plus intelligente et ce que nous devions pouvoir mesurer pour y arriver’, explique Schoeters. L’équipe a ainsi découvert que des capteurs existants, conçus pour d’autres applications, ne satisfaisaient pas. ‘Nous nous trouvions ainsi devant le défi de développer nous-mêmes des capteurs spécifiques. Résultat? Nous sommes actuellement la seule entreprise à pouvoir cartographier avec précision l’utilisation des toilettes.’

Cela se passe au moyen de capteurs qui sont intégrés à la porcelaine des toilettes et des urinoirs qui se rincent automatiquement en fonction de la fréquence d’utilisation. Si un urinoir est utilisé en permanence, nous savons qu’il y a une file d’attente. Nous réduisons donc la quantité d’eau nécessaire au rinçage à vingt pour cent et attendons la fin du pic d’utilisation pour effectuer un nettoyage en profondeur. On en arrive ainsi rapidement à une sensible économie d’eau.’

Dans les toilettes, les capteurs mesurent tant la durée d’utilisation que le débit d’eau, ce qui en dit long aussi sur la fréquence. ‘Sur cette base, notre intention n’est pas de déterminer ce qui doit être précisément rincé’, ajoute en riant le fondateur. ‘Mais cela nous permet de bien évaluer quand le rinçage s’avère nécessaire ou pas. Nos premiers clients nous disent qu’ils en arrivent ainsi à une consommation d’eau jusqu’à cinquante pour cent plus efficiente. A Singapour, on cite même une économie de 63 pour cent.’

Chez nous, IPEE opère seule au niveau des sanitaires, alors que sur les marchés étrangers, l’entreprise s’associe à des partenaires, des fabricants qui achètent le matériel et l’incorporent à leurs propres produits. ‘Aujourd’hui, nous vendons quelque milliers de produits par an. Nous ciblons surtout le marché des bâtiments non-résidentiels, là où l’utilisation des toilettes est très fréquente. Pensez aux gares ferroviaires, aéroports, centres de congrès et autres.’

Gagner en crédibilité

L’année prochaine, IPEE entend se tourner vers le Royaume-Uni, la Pologne, le Portugal et l’Allemagne: ‘Nous y négocions partout des contrats, qui sont du reste quasiment entérinés. En outre, nous tentons surtout de gagner en crédibilité sur base des projets que nous réalisons. En janvier par exemple, nous allons installer des équipements sanitaires dans un important aéroport londonien.’

Pour aller plus avant dans le développement de son idée, IPEE a pu compter sur l’argent injecté par un investisseur SEED ayant 25 années d’expérience dans le sanitaire, qui nous a rejoint en 2016 et nous a apporté du capital dans le cadre de plusieurs phases. ‘A présent, nous sommes en train de préparer activement une phase de capitalisation de série A, par laquelle nous espérons lever trois millions d’euros. Dans ce but, nous recherchons des fabricants ou d’autres partenaires potentiels connaissant le secteur des toilettes’, conclut Schoeters.